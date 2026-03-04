Една от най-обичаните телевизионни водещи у нас – Мария Силвестър – отбеляза своя 49-и рожден ден. Повече от десетилетие тя посвещава професионалния си път на човешки истории и социални каузи, които оставят дълбока следа в сърцата на зрителите.На 10 март 2016 г. Мария застава начело на социалния формат "Бригада Нов дом“, който помага на семейства в нужда да започнат живота си отначало. Предаването се превръща в нейна мисия – особено когато става дума за деца, израснали в лишения, и възрастни хора, превърнали домовете си в крепост за своите внуци.Родена в София, Мария израства в Костенец, където живее до 19-годишна възраст. В училище я наричали "Скелета“ заради високия ѝ и слаб ръст. Днес усмихнатата и спонтанна жена от екрана трудно може да бъде свързана с притеснителното и интровертно момиче, което някога не смеело да погледне хората в очите. "Умирах от срам“, признава тя за онези години.Като дете чете "като ненормална“, както сама се шегува. Книгите се превръщат в нейно спасение и бягство от трудностите. Промъквала се през прозорец в дома на леля си, за да взема романи, без да пита – литературата била нейният таен свят.Семейството ѝ я възпитава в състрадание и грижа към другите. Родителите ѝ осиновяват 4-годишно момиченце – нейна бъдеща сестра. Двете изграждат силна връзка, въпреки че не са биологични роднини. "Човек никога не знае как ще се завърти животът му“, казва Мария, разказвайки семейната си история.Личният ѝ живот също преминава през изпитания. Бракът ѝ с актьора и певец Силвестър Силвестров приключва драматично. Двамата имат син – Давид, който днес вече е пълнолетен. След раздялата и майка, и син търсят подкрепа от психолог, за да преминат по-здравословно през трудния период. Мария вярва, че човек трябва да търси помощ и правилното решение за себе си.Психологията остава важна част от живота ѝ – тя дори започва обучение в тази сфера, което по-късно прекъсва. Натрупаните знания обаче ѝ помагат както в актьорските ѝ роли, така и в работата ѝ с хората в "Бригада Нов дом“, където съпричастността е най-ценният инструмент.Мария отпразнува личния си празник в столично заведение в компанията на приятели и близки. Типично за нея, тортата бе екстравагантна – с какао, маскарпоне и малини, оформена като три горящи свещи, които тя духна, намисляйки си желание, пише HotArena.Само дни преди рождения си ден стартира и новият сезон на "Бригада Нов дом“, който отново ще срещне зрителите с разтърсващи човешки съдби и ще докаже, че доброто наистина е непобедимо.