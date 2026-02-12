Мария и новият й мъж се щракнаха в едно от най-луксозните заведения в Истанбул
©
Дали са на Босфора за Празника на влюбените или по работа, свързана с нови проекти от страна и на двамата, засега можем само да гадаем.
Едно е сигурно – воаяжът е съчетан с вкусна храна, съдейки по постовете на Мария. Двамата се щракнаха в едно от най-луксозните и популярни заведения – Zuma Istanbul, което е любим инстаграм тренд на редица знаменитости от цял свят. Ресторантът е локализиран в един от най-скъпарските шопинг комплекси в града, а както знаем, модната икона не си поплюва, щом става дума за стил и класа.
Същото се отнася и за съпругa й, който винаги следва модните тенденции. И двамата са фенове на Balenciaga, която съчетава висшата мода с бунтарски уличен стил. "Определено ви отива – като влюбени ученици сте“, "Мария, цялата сияеш! Истанбул ти отива… или по-скоро – Теодор“, гласят част от коментарите на фенове.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Гала влиза в "Капките"?
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Николета Лозанова взриви социалните мрежи
17:21 / 11.02.2026
Разделното хранене и резултатите на кантара след прилагането му
15:31 / 11.02.2026
Голямо признание за Лили Иванова
15:07 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.