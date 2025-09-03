Новини
Мария за съпруг номер 4: Луд е в сексуален смисъл
Автор: Екип Burgas24.bg 12:54Коментари (0)304
©
Фолкпевицата Мария сподели с подробности какви са отношенията ѝ със съпруг номер 4 - бизнесмена Теодор Петков.

По време на участието си в "Преди обед" тя уточни, че за нея това е трети брак:

"Документално може да е четвърти, но за мен е трети - единият изобщо не се състоя за мен. Това е най-доброто решение в живота ми. Вече съм в зряла възраст, но духът ми си остава инфантилен - и на него точно това му харесва. И двамата сме луди", сподели Мария.

"Усмихва се! Да не излезе новина, че е потрошил студиото", пошегува се водещата Венета Райкова, която коментира, че Теодор присъства, но е зад камерата.

"Той не се определя като публична личност. Заедно с Мария се шегуваха, че са заедно още от детската градина.", допълни Венета.

Мария заяви:

"Луд е в сексуален и романтичен смисъл, но е спокоен човек. Заедно сме от 10 май. Слуховете, че сме се познавали още от предишния ми брак, не са верни - не съм изневерявала. Излязохме на вечеря, изпихме по питие и накрая просто решихме да опитаме. Още след първата среща се преместих да живея при него."

Певицата разкри и защо е избрала сватбата да бъде в Корфу:

"Предимно там живеем с него - във вилата ни. В чужбина сме си. Теодор я кръсти на мое име - откакто сме заедно, тя се нарича вила "Мария". 

Певицата заяви, че харесва родителите на съпруга си и има силна връзка със свекърва си.



