|Марта Вачкова: Това ме убиваше
"Вървя по брега. Морето е подредило безброй мидички и рапани. Някои ме привличат неустоимо, други подминавам. Понякога се навеждам за някоя красавица, но отблизо виждам, че не е моята мидичка и я оставям. Стигам до края на залива. На връщане вървя по същия път, но виждам, че съм пропуснала невероятни хубости. Погледнати от друг ъгъл ги откривам. Дори ми стават любими. Благодаря на всички приятели в моя живот - моите толкова различни и прекрасни мидички", разчувства се рожденицата.
Не крие, че не й било лесно в юношеството като дъщеря на прочутия Григор Вачков. "За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех, тъй като често ме смятаха за "дъщеря на баща ми", "връзкарка"... Това ме убиваше и съсипваше, следствие на което търсех радост в храните и сладките неща. Подобни ситуации могат да отключат при младите хора вредни навици", анализира от дистанцията на времето Марта, която успя да се пребори с излишните килограми. За да излезе от сянката на баща си, дори решава да стане художничка и учи в техникума по фотография, но в крайна сметка избира актьорството, пише "Минаха години".
Талантът да рисува наследява дъщеря й Рада, която от години се грижи за афишите на Военния театър в София. Младата жена е завършила Националното училище за изящни изкуства и често помага на деца в неравностойно положение да рисуват, да творят и да опознават света. Самата тя е израснала без баща и неведнъж е признавала, че особено в ученическите години той много й е липсвал. Въпреки подкрепата, която имала от майка си, усещала колко е трудно да растеш без бащино рамо, на което да се облегнеш.
Като ученичка майка й е не само любовчийка, но и кокорбашийка, командорка все неща, които сега грам не харесва.
"Значи добре живея живота си, защото съм преборила тези си качества. Завърших Първа гимназия. Хубавото е, че в 9 клас пропуших и в 9 клас спрях цигарите и до ден днешен не пуша. Аз съм известен враг на цигарите. Поучително е за младите хора да пробваш, но да разбереш кое не е за теб, е много важно", категорична я Марта Вачкова.
