Марта Вачкова "лети" с шейна
©
Мамник
В деня, когато героя на Владо Пенев го напада чудовището от сериала "Мамник“, неговата половинка в тази част на живота Марта Вачкова се впусна в приключението да кара моторна шейна из Боровец. Тя не се показа с каска в името на снимките, но те явно са направени на бавен ход.
Иначе подобно приключение се върши с каски на главите. А и на снимките само я возят. В същия ден Вачкова се възползва от благоприятните климатични условия да си направи и снежен човек. Украси го по традиционния начин – с борови клонки.
Лорка
Като ценител на изобразителното изкуство Марта Вачкова не пропусна да се похвали, че е била на нашумялата изложба на Гийермо Лорка на жълтите павета в столицата. В момента чилийският художник е направо модерен сред хайлайфа у нас и едва ли не те смятат за мухльо, ако не си успял да му гледаш картините.
Мнозина от известните ползват и връзки, за да минат пред опашката. Някои пък го обвиняват под сурдинка в сатанизъм и други прегрешения, но за повечето народ това си е едно истинско арт преживяване, каквото и трябва да бъде.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Внимавайте с авокадото!
13.02
Кошмар след романтична вечер: Жена изпрати над 159 000 текстови съобщения, включително заплахи
13.02
НиЛо: Чакаме те
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Внимавайте с авокадото!
17:19 / 13.02.2026
Елвиса с важна роля в "Ергенът"
13:16 / 13.02.2026
Рачков: Така изглежда човек, поставен в неестествена за него сред...
12:38 / 13.02.2026
Голяма изненада за Гала за рождения й ден
12:17 / 13.02.2026
"Гласът на България" се завръща
12:04 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.