Мартин Елвиса с дъщеря си на дискотека
Той реши да покаже, че може да бъде едновременно грижовен баща и купонджия с класа, като заведе своята дъщеря Мария-Никол в популярна столична дискотека.
На публикувани сторита в Instagram се вижда как баща и дъщеря пеят и танцуват заедно, а Елвиса сияе от гордост.
Мария-Никол не крие щастието си от вечерта с татко си – усмихната, уверена и обгърната от прожекторите, тя изглежда напълно в свои води.
"Първа дискотека с тати – най-добрият кавалер!", написа чаровната тийнейджърка към видеото, което бързо се превърна във вайръл сред феновете му.
Макар да е известен с безкомпромисното си отношение към възпитанието на децата си, Марто доказва, че строгият родител може да има и забавна страна.
"По-добре да я заведа аз, отколкото да ходи сама", споделя той пред близки.
Елвиса е известен фен на попфолк музиката и често е забелязван по участия и клубове, където танцува до зори. С приятелката си Йоана, с която наскоро се събраха отново, той не пропуска повод да покаже, че любовта към живота и доброто настроение вървят ръка за ръка, пише "Блиц".
