Бившият ерген Мартин Николов – Елвиса отново взриви мрежата с традиционния си разбор на поредния епизод на "Ергенът: Любов в рая", в който не пощади нито участниците, нито главния герой, нито дори самата продукция.Този път обаче тонът му беше особено остър, а сарказмът – бръсначен.Елвиса започна видеокоментара си с типичната си ирония, визирайки изгонването – и впоследствие завръщането – на Ана Шермин."Имахме церемония – алелуя, най-после! Херминатора отпадна! Бях подготвил шампанско, уиски, фойерверки, приятели… и какво? На следващия ден я върнаха!", възмути се той.Бизнесменът застана зад продуцента Радо Тушев, който беше остро критикуван в социалните мрежи, заявявайки, че любовното риалити трябва да търси искреност, а не телевизионен театър."Много хора нападнаха Радо, но аз го защитавам. Той иска да намери хора, които могат да се влюбят, а не ментета. Киара влиза, за да развали връзката между Краси и Шермин, а после казва, че не може да го понася! Защо влизаш тогава, миличка?"Най-гневният му коментар беше насочен именно към Ана Шермин, която според него преминава всички граници на нормалното поведение:"Шермин се върна с цялата си наглост и започна да се кара с всички. Махнете това нещо от екрана, да не го гледат децата ни! Не става – нито за телевизия, нито за любов!"Елвиса не спести критики и към самия ерген – Красимир, когото нарече "мазохист“ заради слабостта му към Шермин."Краси, какво правиш, бе човек? Тази жена те обижда пред всички, а ти пак я връщаш! Ти тотално ме конкурираш за идиот на годината! Отписвай я, пич!"В типичния си остър стил Елвиса защити Габи Бланко в конфликта ѝ с Шермин, наричайки я "единствената, която показа гръбнак". След това насочи вниманието си към Джан-Микеле, когото нарече "абсолютен лицемер":"Казва, че няма проблем с Орлин, а в същото време го псува и му плюе в храната! После се оправдава, че му била пълна устата. Хора, знаете ли, че сте в предаване? Има камери, виждаме всичко!", пише "Блиц"