|Мартин Елвиса за новия сезон на "Ергенът": Бардак! Пълна трагедия!
Включването му в социалните мрежи напомни на коментарите на Виктор Стоянов, първият ерген, който също често изразяваше мнение за последвалите сезони.
"Здравейте! Включвам се да коментирам новия сезон на "Бардакът: Любов в... извинявам се, "Ергенът: Любов в рая““, започна с ирония Елвиса.
По думите му, сегашният формат е напълно различен и не подлежи на сравнение с предишните издания: "Влизат 20 мъже и 20 жени, които трябва да се чифтосват един с друг. Така че ще помоля да няма повече сравнения с предишните сезони.“
Критиката му към участниците бе особено остра: "Меко казано не го одобрявам. Крайно време е да спрем да даваме екран на жени, които са практикували една много древна професия. Няма смисъл от това. При мъжете също има разочарование, но са по-окей от жените.“
Все пак Елвиса открои някои участници като свои фаворити. "От момичетата – Габриела. Тя вече е официално двойка с Джан Микеле – един разговор не съм им видял, а те вече се прегръщат и целуват! От мъжете най ми харесва Калоян – интелигентен и здраво мислещ. Петър също, въпреки че е актьор и не знам дали играе или е истински.“
Относно Емили, коментарът му бе нетипично защитен: "Бих призовал хората да спрат да се подиграват с нея. За мен това момиче има някакъв проблем и не е редно всички да скачат срещу нея. Това е като да се подиграваш на куц човек защо не може да ходи.“
Елвиса не подмина и останалите участници в шоуто: "Шармин е пълна трагедия – не знам откъде е и как е израснала, но поне разбрах на колко езика говори. Краси пък е влязъл да си прави кефа. Поне става забавно предаване.“
Очаква се видеоразборите на Елвиса да продължат и в следващите епизоди, като все повече зрители се ангажират с неговите коментари и реакции в социалните мрежи.
