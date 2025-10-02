Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Мартин Ергенът с нова любов, ама тя се оказа старата
Автор: Екип Burgas24.bg 15:20Коментари (0)128
©
Скандалният участник от "Ергенът“ Мартин Николов – Елвиса отново е във вихъра на любовта. След предаването всички си мислеха, че той има връзка с Мартина, но наш източник издаде коя всъщност е жената до ергена. 

Наш източник издаде, че сърцето на Мартин всъщност е заето от дама, която вече добре познаваме. Той е решил да се върне към миналото си и да даде втори шанс на връзка, която някога сам е прекратил.

И не, не става дума за певицата Емануела – с нея отношенията са окончателно приключили, а Мартин твърди, че е "алергичен“ към нея. Жената, която отново е до него, е малката Йоана.

Тя показа колко много държи на Елвиса, когато влезе в шоуто заради него, но тогава наруши предварителния му план и не бе оценена. Сега обаче съдбата отново ги е събрала. Според близки до двойката, няколко месеца след края на формата Мартин и Йоана са подновили връзката си, макар на този етап старателно да я крият от медиите.

Историята на Елвиса отново доказва, че любовта обича неочакваните обрати – особено когато става дума за най-скандалния ерген в България.



Още по темата: общо новини по темата: 1221
02.10.2025 Мария Бакалова с нов филм
02.10.2025 Върнаха й тенекия
02.10.2025 Гери и Светльо от "Един за друг" станаха родители за трети път
02.10.2025 Уилям и Хари се сдобряват
02.10.2025 Нов скандал в bTV. Георги Тошев се отрече от Венета Райкова: Нямам нищо общо с нейните изблици
02.10.2025 Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
предишна страница [ 1/204 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Карамелен сос с три съставки може да превърне всеки десерт в кули...
14:12 / 02.10.2025
Нов скандал в bTV. Георги Тошев се отрече от Венета Райкова: Няма...
10:27 / 02.10.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Лео Бианки: Бях личен готвач на Роби Уилямс
23:23 / 01.10.2025
Памела Андерсън вече не е същата
22:59 / 01.10.2025
Интересен участник се завъртя в предаването "Стани богат"
21:48 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Медици протестират за по-високи възнаграждения
Зима 2025/2026 г.
Мигрантски натиск към България
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: