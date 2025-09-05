Новини
Мая Манолова - горда баба на трима внуци
Автор: Екип Burgas24.bg 12:37
©
Деветия си рожден ден отпразнуваха доведените внуци-близнаци на Мая Манолова. За щастливото събитие съобщи самата тя в социалните мрежи. На кадъра Мая е редом до своя съпруг Ангел Найденов, а пред тях са строени тримата внуци – 8-годишният Максим, син на дъщерята на Манолова - Ралица, и рождениците Адриан и Кристиан – деца на Десислава, щерка на Найденов. До близнаците е подредена стилна синя декорация от балони и огромна "девятка“, която символизира възрастта им.

Щастливото семейство позира на фона на морето, където се е провело празненството. Под публикацията Манолова написа кратко, но красноречиво: "С любимите ми момчета“.

Любопитното е, че Мая и Ангел рядко споделят снимки с внуците си, което подсказва, че срещите им не са особено чести. Въпреки това, дори на малкото общи кадри изглеждат като усмихнато и сплотено семейство.

Историята на Манолова и Найденов обаче е далеч по-бурна. Първоначално отношенията им започват професионално, но през 2011 г. двамата официално обявяват връзката си – събитие, което гръмва в медиите, тъй като тогавашният военен министър се развежда със съпругата си, уважаваната лекарка д-р Нина Найденова, след 38-годишен брак. Големият удар пада върху дъщеря му Десислава, която естествено застава на страната на майка си.

Д-р Найденова не скрива болката си и признава публично, че е съсипана от предателството на съпруга си. 

"Бях съкрушена, когато Ангел ми поиска развод... Не вярвах, че ще причини такава болка на хората, които най-много го обичат – на мен, дъщеря ми, зет ми, майка му“, споделяше тя тогава.

Въпреки скандала, Манолова и Найденов заживяват заедно, а през 2016 г. се женят. Кумове на сватбата са Весела Лечева и партньорът и Сотир Ушев. Същата година дъщерята на Найденов – Десислава, ражда близнаците Адриан и Кристиан, а година по-късно щерката на Манолова – Ралица, я прави баба на малкия Максим.

Когато през 2021 г. д-р Нина Найденова си отива от този свят след тежка битка с ковид, старата болка на Десислава отново се отваря и тя за пореден път се дистанцира от баща си и неговата нова съпруга.

Днес обаче, съдейки по усмивките на общите снимки, изглежда, че томахавката най-сетне е заровена. Бившият военен министър и бившата омбудсманка гордо позират редом до внуците си, а близки до семейството шушукат, че двете фамилии най-накрая се опитват да намерят общ език заради децата и внуците, които ги събират, пише "Ретро".



