Легендарната фолкзвезда Мая, популярна от дуета с бившия си мъж Магапаса, е приключила и втората си дългогодишна връзка, обяви самата тя.Близки до обкръжението й споделят, че решението за раздялата е било нейна лична инициатива.КомпромисиПевицата е осъзнала, че компромисите в личен план са започнали да пречат на творческия й устрем. "Има моменти в живота, в които трябва да избереш между това да бъдеш удобен за някого или да бъдеш верен на себе си. Избрах себе си и музиката“, споделя тя в кратък, но емоционален коментар за новия си път. През последните години феновете на Мая не спираха да се питат къде е изчезнала любимата им звезда.Днес певицата официално потвърждава, че е сложила край на дългогодишната си връзка. Оказва се, че причината е единствената й голяма любов, на която тя реши да се посвети изцяло - музиката.ДуетЕдна от обсъжданите теми в бранша напоследък е съвместният проект на Мая с нейната колежка Снежина. Въпреки че феновете очакваха мащабен видеоклип, такъв на този етап няма да се появи. Това не е провал, а част от хитра стратегия. Вместо стандартно видео, двете изпълнителки подготвят специална изненада, която ще бъде представена непосредствено преди официалната поява на следващия самостоятелен сингъл на Мая. Източници загатват за иновативен формат, който ще покаже добрите отношения между двете певици по начин, по който не сме ги виждали досега, пише HotArena.