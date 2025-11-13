Мечтата на жените става на 56
©
Шотландският актьор е известен със своите честни сини очи, дълбок глас и мъжествено излъчване. Обичаме да го гледаме не само в романтични филми като "Послепис: Обичам те“ и "Грозната истина“, но и в екшъни, сред които "300“ и "Рокенрола“.
Роден е на 13 ноември 1969 г. в Глазгоу, Шотландия, в семейството на Маргарет и Едуард Бътлър. Израства заедно с по-големите си брат и сестра в родния град на майката Пейзли, Шотландия. В ранното си детство живее също така и в Канада.
Родителите му се развеждат, когато той е дете. Заедно със своя брат и сестра е отгледан от майка си. Не е поддържал никакъв контакт с баща си преди да го срещне отново, когато е на 16 години. Умира, когато Джерард е на 20.
Бътлър посещава Глазгоуския университет, където учи право. Председател е на училищното правно общество заради дружелюбността и социалните си контакти.
Актьорската му кариера започва благодарение на актьора Стивън Беркоф, с когото впоследствие играе в "Атила“ (2001). В него той играе ролята на вождът на хуните – Атила.
Беркоф му предлага роля в пиесата "Кориолан“ и Бътлър решава да се откаже от правните науки в полза на актьорството. По-късно той играе Рентън в сценичната адаптация на "Трейнспотинг“ през 1996. Неговият филмов дебют е в "Mrs Brown“ (1997), където участва заедно с Били Конъли.
Следват роли във "Фантомът на операта“, "300“, "Рокенрола“, "Грозната истина“, "Проповедникът с картечница“, "Отстреляй бившата“ и др. Сред по-популярните роли му през последните години са в екшън поредицата "Код: Олимп“, "Код: Лондон“ и "Код: Ангелът“.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.