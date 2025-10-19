ЗАРЕЖДАНЕ...
Меди: Истинската музика е в оперите и оркестрите, но там няма уискита и танцьорки
© NOVA
Меди разказва за детството си, белязано от предразсъдъци и етикети.
"Когато растеш с предубеждения в хората – ‘този ще се върне там, откъдето е дошъл’, ‘този не става за нищо’ – в теб се заражда чувство, че трябва да им докажеш“, казва той.
Изпълнителят говори открито за дискриминацията, с която се е сблъсквал:
"Хората, които определят някого по цвета на кожата му, по етноса или сексуалната ориентация, показват колко са глупави.“
Меди обаче подчертава, че не иска да бъде възприеман като говорител на малцинствата:
"Не искам да съм адвокат на етническите българи, едва ли не защитник. Ако не си образован, не даваш добър пример на децата си и не си плащаш сметките – заслужаваш отношението, което получаваш.“
От срама към промяната
Певецът признава, че дълго време е изпитвал срам от произхода си:
"Срамувал съм се откъде идвам, заради тази група хора, които не държат да се образоват.“ С времето обаче гледната му точка се променя. "Искам те да изберат друго – да бъдат образовани, добри хора, добри граждани“, казва той. Днес, когато името му стои редом до известни личности в престижни класации, Меди приема успеха с усмивка: "Е, край. Вече виждам заглавието – ‘От махалата до "Форбс“’.“
За сцената, самотата и гласа като оръжие
Меди вярва, че не скандалът, а талантът гради истинска кариера: "Скандалът печели за кратко. Гласът печели кариера.“ Той не крие, че често се пита защо певци без особен вокален потенциал пълнят клубове: "Истинската музика в съвършената ѝ форма е в оперите и оркестрите… но там няма уискита и танцьорки.“ Зад сценичния блясък стои и самотата: "Докато съм на сцената, пея пред хиляди… и после се прибирам сам. Понякога си задавам въпроса – и точно това се чува. Нищо не се чува.“
Фокус върху развитието
За Меди успехът е вътрешен процес, не състезание: "Не познавам успешен човек, който отделя време да критикува други. Успешният се фокусира върху себе си.“ За него музиката не е само професия, а начин да изрази себе си: "Сцената е толкова голяма, колкото е голямо сърцето на музиканта.“
На 8 март в зала "Арена 8888“ Меди ще представи концерт, който описва като личен и биографичен: "Това не е просто музика. Това е огромно предизвикателство за мен. На този концерт няма просто да пеем – ще се опознаем. Искам те да ме познават.“ За Меди е важно публиката му да разбере човека зад песните – не само гласа, а историята, борбите и победите.
Още по темата
/
Още от категорията
/
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари, имен ден имат хиляди българи
17.10
Вдигат сватба!
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Една от най-обичаните тв водещи очаква дете от бивш вицепремиер
17:20 / 18.10.2025
Ергенът побойник с нова версия: Аз съм битият, при скандал Джанан...
15:43 / 18.10.2025
Започва началото на нова ера за три зодии
15:44 / 18.10.2025
Опасно ли е да ядем банани?
15:47 / 18.10.2025
Любима риалити звезда не издържа и се похвали с нова придобивка
10:34 / 18.10.2025
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари,...
22:01 / 17.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.