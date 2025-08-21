Новини
Меди успя да заблуди всички
Автор: Екип Burgas24.bg 09:26Коментари (0)22
©
В продължение на седмици медиите тиражираха новината, че Маги Халваджиян ще прави ново музикално предаване. Причината за това е снимка, публикувана от фолк певеца Меди в социалните мрежи, на която той седи на бюро със Саня Армутлиева, Любен Дилов-син и Фънки, сякаш са жури в тв проект, наподобяващ "X фактор“.

Различните сайтове развихриха въображението си и започнаха да гадаят какво е това ново предаване на Маги Халваджиян. Историята обаче се оказа като онзи виц за компютрите и компотите.

Всъщност Маги Халваджиян няма да прави ново музикално риалити. Снимката, която Меди качи в интернет, се оказа кадър от новия му видеоклип на песента "Жена мечта“. На бюрото до него дори не седят Саня Армутлиева, Любен Дилов-син и Фънки, а техни двойници. И тримата дубльори много приличат на оригиналите, но само толкова. Меди обаче успя да заблуди всички, пише HotArena.

"Новата ми песен е моят начин да изразя своето мнение относно комерсиалното всеобщо възприятие за красота - каза певецът, представяйки новия си видеоклип. Всички жени по света са красиви! Не е нужно да увеличавате устните си или скулите си, за да бъдете красиви. Не е нужно да спазвате диети, които са крайно вредни за вашето здраве, само защото си мислите, че така ще бъдете красиви. Нужно е да се обичате такива, каквито сте! Този, който ви обича, ще ви обича заради това, което сте! Подрастващите трябва да знаят, че корекциите не са признак на висок статут, положение или красота.“



