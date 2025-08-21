ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Меди успя да заблуди всички
Различните сайтове развихриха въображението си и започнаха да гадаят какво е това ново предаване на Маги Халваджиян. Историята обаче се оказа като онзи виц за компютрите и компотите.
Всъщност Маги Халваджиян няма да прави ново музикално риалити. Снимката, която Меди качи в интернет, се оказа кадър от новия му видеоклип на песента "Жена мечта“. На бюрото до него дори не седят Саня Армутлиева, Любен Дилов-син и Фънки, а техни двойници. И тримата дубльори много приличат на оригиналите, но само толкова. Меди обаче успя да заблуди всички, пише HotArena.
"Новата ми песен е моят начин да изразя своето мнение относно комерсиалното всеобщо възприятие за красота - каза певецът, представяйки новия си видеоклип. Всички жени по света са красиви! Не е нужно да увеличавате устните си или скулите си, за да бъдете красиви. Не е нужно да спазвате диети, които са крайно вредни за вашето здраве, само защото си мислите, че така ще бъдете красиви. Нужно е да се обичате такива, каквито сте! Този, който ви обича, ще ви обича заради това, което сте! Подрастващите трябва да знаят, че корекциите не са признак на висок статут, положение или красота.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 749
|предишна страница [ 1/125 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Чип в мозъка възстановява зрението?
17:37 / 20.08.2025
Кевин Костнър даде обяснение за скандалната сцена с изнасилването...
17:07 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Морган Фрийман живее втори живот
17:08 / 20.08.2025
Кои храни са подходящи за противовъзпалителна диета?
16:12 / 20.08.2025
Лоренцо на Софка: Ето заради такива умствено изостанали м*нгали п...
15:52 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета