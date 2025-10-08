Новини
Медът трябва да се консумира в умерени количества, добавяйте лимон към чайове или смутита
Автор: Росица Ангелова 14:00Коментари (0)155
© Фокус
Качествената здравословна храна е най-добрият начин да се погрижим за имунната си система и тялото си. Хубаво е да се консумира храна, която ни дава хранителни вещества, а суперхраните е изключително важно да се консумират ежедневно, тъй като дават антиоксиданти, витаминни, минерали, ензими и фибри, които подсилват имунитета. Това коментира в предаването "Здравето на фокус“ на Радио "Фокус“ нутриционистът Таня Георгиева.

"Суперхрани са натуралните храни с изключително висока концентрация на полезни вещества, които в чистия си вид помагат на тялото ни да успеем да захраним клетките си и съответно да се чувстваме много по-енергични и много по-добре,“ обясни тя и добави, че към суперхраните спадат горските плодове, като боровинки, горски плодове и ягоди, които могат да се консумират и изсушени или замрадени, и помагат да се намали стареенето, поддържат мозъка, сърцето, изчистват свободните радикали. Зеленолистните зеленчуци също са много полезни за тялото със своите прочистващи организма свойства, които спомагат за неговото алкализиране и изчистване на различни видове възпаления. "По този начин помагаме на тялото да се детоксикира по естествен начин.

"Колкото по-цветна е чинийката и колкото повече плодове и зеленчуци приемат децата, толкова по-добре за тях,“ отбеляза гостът и добави, че необходим балансиран прием на протеини, въглехидрати и мазнини, за да може детето да набавя необходимите му вещества и да расте здраво. "Добре е винаги във всяко основно хранене детето да консумира зеленчук, винаги да има протеин от различни източници, както и винаги да има полезните мазнини, които са от авокадо, от маслинки, от зехтин, които са от естествен произход и са добър източник на витамини, минерали, микроелементи, които са нужни при подрастващите, за да може да поддържат имунитета си.“ 

Специалистът препоръча също така, че медът трябва да се консумира в умерени количества и да се добавя лимон към чайове или смутита, тъй като лимонът помага да алкализираме тялото си. "Така много по-лесно да се справяме с бактерии, вируси,  чувстваме по-добре и да изчистваме токсините по-естествен начин. В моите програми препоръчвам да се приема лимон с вода като чай просто топла вода, защото тялото има нужда да изхвърли токсините по естествен начин.“








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
