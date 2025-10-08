ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Медът трябва да се консумира в умерени количества, добавяйте лимон към чайове или смутита
"Суперхрани са натуралните храни с изключително висока концентрация на полезни вещества, които в чистия си вид помагат на тялото ни да успеем да захраним клетките си и съответно да се чувстваме много по-енергични и много по-добре,“ обясни тя и добави, че към суперхраните спадат горските плодове, като боровинки, горски плодове и ягоди, които могат да се консумират и изсушени или замрадени, и помагат да се намали стареенето, поддържат мозъка, сърцето, изчистват свободните радикали. Зеленолистните зеленчуци също са много полезни за тялото със своите прочистващи организма свойства, които спомагат за неговото алкализиране и изчистване на различни видове възпаления. "По този начин помагаме на тялото да се детоксикира по естествен начин.
"Колкото по-цветна е чинийката и колкото повече плодове и зеленчуци приемат децата, толкова по-добре за тях,“ отбеляза гостът и добави, че необходим балансиран прием на протеини, въглехидрати и мазнини, за да може детето да набавя необходимите му вещества и да расте здраво. "Добре е винаги във всяко основно хранене детето да консумира зеленчук, винаги да има протеин от различни източници, както и винаги да има полезните мазнини, които са от авокадо, от маслинки, от зехтин, които са от естествен произход и са добър източник на витамини, минерали, микроелементи, които са нужни при подрастващите, за да може да поддържат имунитета си.“
Специалистът препоръча също така, че медът трябва да се консумира в умерени количества и да се добавя лимон към чайове или смутита, тъй като лимонът помага да алкализираме тялото си. "Така много по-лесно да се справяме с бактерии, вируси, чувстваме по-добре и да изчистваме токсините по-естествен начин. В моите програми препоръчвам да се приема лимон с вода като чай просто топла вода, защото тялото има нужда да изхвърли токсините по естествен начин.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хонорарът на Лили Иванова удари 100 хиляди лева
14:19 / 08.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:58 / 08.10.2025
Консумацията на големи количества моркови може да причини каротем...
14:25 / 08.10.2025
Мат Лебланк зарязва всичко, за да бъде с нея
12:37 / 08.10.2025
Отиде си голяма музикална звезда
11:45 / 08.10.2025
Фран Дрешър от сериала "Гувернантката" се сдоби със звезда Алеята...
11:49 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета