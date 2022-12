Меган Фокс пристига в България

© Звездната актриса Меган Фокс и Микеле Мороне, известен с с ролята си във филма "365 дни“, ще участват в научно-фантастичния трилър Subservience от Angel Has Fallen и продуцента на The Hitman’s Bodyguard Millennium Media. Сама Фокс се похвали с новината в личния си Instagram профил. Изненадата тук е, че снимките на продукцията трябва да започнат в българското филмово студио "Ню Бояна" на 7 януари 2023 г., пише каналът Vbox7.



Продуценти на Subservience са Джефри Грийнщайн от Millennium Media, Джонатан Юнгер, Танер Мобли, Лес Уелдън, Роб Ван Норден и Ярив Лърнър и Джон Берг. Ави Лърнър, Тревър Шорт и Боаз Дейвидсън от Millennium Media са сред изпълнителните продуценти.



Актрисата от "Трансформърс“ и "Костенурките нинджа“ Фокс наскоро участва в "Голяма златна тухла“ с Анди Гарсия, Луси Хейл и Оскар Айзък и в "Добър траур“ с участието на Колсън Бейкър и Доув Камерън. Предстоящите й проекти включват Naya Legend of the Golden Dolphin и The Expendables 4 на Millennium Media с Джейсън Стейтъм и Силвестър Сталоун. Morrone е известен с главната си роля във франчайз хита на Netflix "365 дни“.



Президентът на Millennium Media Джефри Грийнщайн заяви: "Меган и Мишел са идеални за този навременен и провокативен трилър. Като трети филм на Меган с нас, тази висока концепция и актуална тема създава предупредителна история за плашещо реалните опасности, които могат да възникнат. С добавянето на талантливия Микеле, за да добави допълнителен слой пикантност като наш водещ мъж, сме развълнувани да видим главната дама Меган, която придава актьорските си таланти на един невероятно многопластов герой."



"Този филм ще покаже една страна на Меган, която не сме виждали досега. Актьорският състав, който събираме, ще издигне тази емоционално заредена история и нямам търпение да ви покажа на всички какво сме подготвили“, добави австралийският режисьор S.K. Дейл.