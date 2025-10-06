Меган Маркъл с изненадваща поява на "Седмицата на модата" в Париж

© Херцогинята на Съсекс направи самостоятелно пътуване до Париж, за да присъства на "Седмицата на модата" и да подкрепи своя близък приятел - новия креативен директор на модна къща Balenciaga, Пиерпаоло Пичоли, съобщава BBC.



Меган посети ревюто на модната марка, отбелязвайки първата си поява на модното събитие в Париж от повече от десетилетие. Според неин говорител присъствието ѝ е "израз на подкрепата за новата творческа глава" в кариерата на Пичоли.



По време на събитието 44-годишната херцогиня беше заснета в разговор с глобалния редакционен директор на Vogue Анна Уинтур и филмовия режисьор Баз Лурман. Меган, която обяви пристигането си в града в Instagram, бе облечена в елегантен бял ансамбъл с широки панталони и сако от последната колекция на Balenciaga.



Тоалетът ѝ беше допълнен с черни обувки на висок ток и изчистен кок. По-късно тя бе заснета и в черна вечерна рокля.



"През годините херцогинята е носила редица модели, създадени от Пиерпаоло", посочиха от нейния екип.



В Instagram видеоклип се вижда как Меган пътува към ревюто с автомобил, преминаващ през улиците на френската столица. Седмицата на модата в Париж продължава до вторник и представя колекциите на водещите модни къщи като Louis Vuitton, Dior, Chanel и Hermès.