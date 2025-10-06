Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Меган Маркъл с изненадваща поява на "Седмицата на модата" в Париж
Автор: Росица Чинова 09:28Коментари (0)133
©
Херцогинята на Съсекс направи самостоятелно пътуване до Париж, за да присъства на "Седмицата на модата" и да подкрепи своя близък приятел - новия креативен директор на модна къща Balenciaga, Пиерпаоло Пичоли, съобщава BBC.

Меган посети ревюто на модната марка, отбелязвайки първата си поява на модното събитие в Париж от повече от десетилетие. Според неин говорител присъствието ѝ е "израз на подкрепата за новата творческа глава" в кариерата на Пичоли.

По време на събитието 44-годишната херцогиня беше заснета в разговор с глобалния редакционен директор на Vogue Анна Уинтур и филмовия режисьор Баз Лурман. Меган, която обяви пристигането си в града в Instagram, бе облечена в елегантен бял ансамбъл с широки панталони и сако от последната колекция на Balenciaga.

Тоалетът ѝ беше допълнен с черни обувки на висок ток и изчистен кок. По-късно тя бе заснета и в черна вечерна рокля.

"През годините херцогинята е носила редица модели, създадени от Пиерпаоло", посочиха от нейния екип. 

В Instagram видеоклип се вижда как Меган пътува към ревюто с автомобил, преминаващ през улиците на френската столица. Седмицата на модата в Париж продължава до вторник и представя колекциите на водещите модни къщи като Louis Vuitton, Dior, Chanel и Hermès.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Андреа се забърка в нов скандал
09:49 / 06.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана попу...
09:31 / 06.10.2025
Христо Стоичков: Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат
09:26 / 06.10.2025
Камелия разплака Глория
09:19 / 06.10.2025
Защо огладняваме вечер и кои храни помагат на съня ни?
08:51 / 06.10.2025
Шкумбата: Това, което ме спаси, беше срещата с Тодор Живков
21:08 / 05.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
13:51 / 04.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Почина актьорът, изиграл култовата роля на Тано Кариди в "Октопод"
16:46 / 04.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Доктор Петров напусна "Игри на волята" след зрелищна елиминационна битка
13:53 / 04.10.2025
Актуални теми
Газови доставки
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Хороскоп за деня
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: