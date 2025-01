© виж галерията Новата година започва ударно за Мегън Маркъл, която дава силна заявка да спечели отново сърцата на феновете.



След скандалните си изяви последните няколко години, с които ядоса много от почитателите на кралското семейство, херцогинята на Съсекс влиза в нова светлина на "лайфстайл гуру“, за да промотира красота и вдъхновение с новото си лайфстайл риалити "With Love, Meghan“ (С любов, Меган), което се очаква да излезе в средата на януари.



В него херцогинята ще дава полезни съвети за дома, градинарството и кухнята.



Освен това Мегън се завърна вчера с гръм и трясък в социалната мрежа Инстаграм, където за едно денонощие събра милион последователи.



Меган Маркъл се завърна в социалната платформа Инстаграм след дълго отсъствие и за по-малко от 24 часа събра над 1 милион последователи. Първата ѝ публикация е заснета от съпруга ѝ, принц Хари, и показва херцогинята, тичаща по плажа, за да напише "2025“ в пясъка.



Видеото излъчва усещане за ново начало и позитивизъм, символизирайки година, изпълнена с нови проекти и амбиции.



"Това е начинът, по който искам да общувам с хората – с радост и вдъхновение,“ казва Меган пред "Пийпъл", подчертавайки желанието си да използва социалните медии за създаване на положителна връзка и споделяне на значими моменти.



В същия ден херцогинята обяви старта на новото си лайфстайл шоу "With Love, Meghan“ (С любов, Меган), чиято премиера е планирана за 15 януари 2025 г. Поредицата ще се излъчва по "Нетфликс" и ще включва осем епизода, в които Меган ще се изяви като водеща и изпълнителен продуцент.







В трейлъра на шоуто, публикуван в Инстаграм, Меган готви, градинарства и споделя моменти със семейството и приятелите си. Сред специалните гости се включват съпругът ѝ принц Хари, Минди Калинг и Абигейл Спенсър.



На фона на песента "Do You Believe in Magic“ трейлърът подчертава темите за радостта и красотата в ежедневието.







"Ние не преследваме съвършенството, а радостта“, споделя Меган в един от клиповете, докато "Нетфликс" описва шоуто като вдъхновяваща поредица, която преосмисля жанра на лайфстайл програмите.



"Бях толкова развълнувана да споделя това с вас! Надявам се, че ще харесате шоуто толкова, колкото аз се наслаждавах да го заснема. Желая на всички ви фантастична Нова година! С благодарности към нашия невероятен екип и екипа на "Нетфликс". Изключително благодарна съм за подкрепата – и забавлението!", пише Маркъл.



Херцогинята на Съсекс е развълнувана от завръщането си в социалните медии като начин да възстанови връзката си с различните общности по света и да споделя актуална информация за това, върху което работи, като желае да даде пример за използване на социалните медии, като положителен и вдъхновяващ канал, който мотивира хората да живеят по-добър живот.



С тези два мащабни проекта Меган Маркъл може би се опитва да си върне стара слава "лайфстайл гуру“, комбинирайки личния си стил и познания. "With Love, Meghan“ е естествено продължение на нейния блог "The Tig“, който тя закри през 2017 г., но остава запомнен като вдъхновение за лайфстайл съдържание.



Докато новият ѝ Инстаграм акаунт тепърва ще се развива, първите постове вече доказват, че Меган все още остава в сърцата на милиони хора по света, пише ladyzone.bg.