Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл не е имала намерение да посети баща си в болницата по време на възстановяването му след ампутацията на крака и е загубила надежда за бъдещо помирение с него. 81-годишният Томас Маркъл претърпя животоспасяваща операция във Филипините, след като в крака му е бил открит масивен кръвен съсирек.Според Daily Mail след като не е успяла да осъществи пряк контакт с него, 44-годишната Меган, която не го е виждала, откакто се омъжи за принц Хари през 2018 г., се е свързала с баща си чрез писмо. Смята се обаче, че тя е на мнение, че контактите му с медиите правят бъдещото им помирение малко вероятно.Разривът между двамата започна, след като Томас си сътрудничи с папарак в близост до дома си в Мексико, за да бъдат заснети снимки на него, докато пробва костюм преди кралската сватба. Малко след това той получи два инфаркта и бе принуден да се откаже от пътуването си до Обединеното кралство за церемонията.Той никога не се е срещал със зет си, нито с децата на двойката.В миналото холивудският режисьор е бил близък с дъщеря си и е подкрепял развитието на нейната актьорска кариера в Лос Анджелис, след като той и майка й Дория се развеждат, когато Меган е на шест години.Наскоро стана известно, че Томас Маркъл е изразил желание да разговаря с дъщеря си и в интервю за Daily Mail заяви, че винаги е бил отворен за помирение, че никога не е спирал да я обича и че не желае да умре отчужден от нея. Той също така сподели желанието си да се срещне с внуците си и евентуално със съпруга й. По-късно се появи информация, че след разрива помежду им херцогинята е изтрила телефонния му номер. Писмото, което му е изпратила, е било доставено лично до болничното му легло от адвокат, с указание срещата да бъде заснета на видео, за да може записът да бъде изпратен обратно на херцогинята.Към момента Томас Маркъл е преместен от интензивно отделение докато продължава възстановяването му. Той е започнал физиотерапия, като се очаква да му бъде поставена протеза, след като раната на крака му заздравее.