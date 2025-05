Меган и Хари в прегръдката на годишнината

© Въпреки трудностите, които преживяха в последните години, Меган Маркъл и принц Хари продължават да са все така щастлива и сплотена двойка. Двамата често демонстрират хармоничните си отношения и подкрепата си един към друг.



Ето защо не пропускат публично да споделят важното събитие в живота им, каквото е седмата годишнина от сватбата им.



За случая Меган и Хари публикуваха в социалните мрежи романтичен кадър - на който позират в градината на дома си в Монтесито, Калифорния.



Двамата се държат за ръце и се гледат влюбено в очите – сякаш искат да покажат на целия свят колко силна е връзката помежду им.



Снимката на херцога и херцогинята на Съсекс е предшествана от любопитен цветен кадър, изобразяващ две палми в имението. Това са дърветата, за които Меган е разказвала, че са били голямата атракция, когато тя и Хари откриват бъдещия си дом.



"Едно от първите неща, които съпругът ми видя, когато се разхождахме из къщата, бяха тези две палми. Те са свързани по много интересен начин в основата си. И Хари каза: "Любима моя, това сме ние“, сподели Меган пред The ​​Cut през 2022 г.



Херцогът и херцогинята на Съсекс отбелязаха годишнината от сватбата си на 19 май, а ден по-късно като лайфстайл марката на Меган "As always", сподели романтичната черно-бяла снимка, дело на фотографа Джейк Розенберг.



Меган и Розенберг са приятели от години и често работят заедно. Фотографът заснема фотосесии за личната ѝ марка, както и за поредицата "With Love, Meghan“, излъчвана по на Netflix от началото на март.



Последните месеци бяха доста натоварени за Меган Маркъл. Освен сериала и лайфстайл марката си, тя е ангажирана е и с новия си подксат "Confessions of a Female Founder“, пише People.