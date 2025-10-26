ЗАРЕЖДАНЕ...
Мегаскандал и развод по холивудски, нос съдбата отново ги събра
Продуцентската компания на Пит, Plan B, обяви планове за разширяване във Великобритания, като 61-годишният Пит открива офис в Лондон, разкрива Radar Online. Това означава, че носителят на "Оскар“ ще се премести да живее в един град с бившата си изгора.
От години 50-годишната Джоли е решена да се премести в Лондон.
"Тя само чакаше да се разрешат въпросите с развода и попечителството и Нокс и Вивиан да навършат 18 години“, твърди източник за близнаците на бившата двойка, които ще навършат пълнолетие следващия юли.
"Сега Брад и Анджи са на път към сблъсък. Освен ако Джоли не преосмисли плановете си“, добави източникът.
