Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Механик посочи най-проблемните марки автомобили, които да не купувате
Автор: Екип Burgas24.bg 12:14Коментари (0)208
©
Испанският механик с дългогодишен опит, Карлос Перес, е определил най-добрите автомобили и е съставил списък с най-проблемните марки. Той е посъветвал кои автомобили не бива да се купуват. Това съобщава  Daily Express .

Перес уверява, че един поглед му е достатъчен, за да различи добрата кола от проблемната. Механикът високо оцени надеждността на азиатските марки.

Сред японските марки той отбеляза марки като Honda, Toyota и Mazda . Механикът призова да не се забравят и корейските марки Hyundai и Kia .

Перес отбеляза, че китайските автомобили набират популярност, но са трудни за обслужване, най-вече защото частите за такива автомобили са трудни за намиране.

"Необходимо е да се вземе предвид, че много резервни части се доставят директно от Китай и това може да увеличи времето за ремонт“, обясни той.

На въпроса кои автомобили са най-проблемни, Перес не се поколеба да посочи Jaguar и Land Rover . Според него те имат "абсолютно заслужено лоша репутация“.

Той ни разказа какви са най-честите повреди на тези машини: те са склонни към всякакви неизправности - от електронни повреди до проблеми с двигателя, а също така страдат от сглобяване с много съмнително качество.

Според него, настоящите модели на концерна PSA, който произвежда марки като Peugeot, Citroën и Opel , както и модели на концерна Fiat (сега част от Stellantis), също не се представят много добре.

Той отбеляза, че качеството на изработка на много американски автомобили е по-ниско от европейските, и особено от японските. Механикът обясни:

"Окабеляването, качеството на крепежните елементи - това са детайли, които не се виждат, но с течение на времето се превръщат в причина за проблеми.“

Освен конкретните имена, Перес настоява, че много проблеми с автомобилите възникват от детайли, които не винаги са очевидни на пръв поглед.

"В японски автомобил кабелите може да са добре защитени и правилно разположени. В други модели същите кабели са лошо разположени, прегряват или се износват“, обясни той.

Разликата, казва той, е в малките инженерни решения, които в крайна сметка влияят на дълготрайността на автомобила.

Сред личните си препоръки, за разлика от това кой автомобил се разваля най-често, той спомена модела Honda Accord , който описва като "балансиран, комфортен и надежден“.

По-рано писахме за скоростта, с която се увеличава разходът на гориво , разказвайки за опита на шофьорите.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След много сълзи Сузана напусна "Диви и красиви"
12:20 / 16.08.2025
Елена от "Ергенът" ударно топи килограми
10:27 / 16.08.2025
Рачков запозна новата със сина си
19:16 / 15.08.2025
На 56 шик и по бански
18:14 / 15.08.2025
Емануела не може да преглътне, че Джия се задържа при Митко Дине...
17:15 / 15.08.2025
Завръща се с нова визия за радост на феновете
16:25 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Ето защо много жп линии у нас побеляха
14:51 / 14.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Огромен пожар край Илинденци
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: