Няма нищо по-българско от мекиците за закуска. Леко пухкави, топли, с аромат, който веднага връща спомените от кухнята на баба. Но честно казано, все по-трудно успяваме да уловим онзи вкус – колко масло, колко захар, колко любов…Мекиците са "празнична закуска“. Това означава, че не е добре да се превръщат в ежедневие, особено за децата и възрастните, които трябва да ограничават тестените и най-вече пържените изделия. Но има изключения – защо да не отделим една неделя за домашни, топли мекички, сервирани със сирене или домашно сладко, и да се насладим на малка, вкусна традиция?Ето една класическа рецепта от/и нашите баби/, която носи духа на онзи спомен, но е достатъчно лесна за всеки дом и днес:500 г брашно250 мл прясно мляко1 яйце1 пакетче суха мая или 20 г прясна1 ч.л. захарЩипка солОлио за пърженеРазтворете маята в леко затоплено мляко с щипка захар и оставете да шупне. В голяма купа смесете брашното със солта, добавете яйцето и шупналата мая. Замесете меко тесто и оставете да втаса около 30–40 минути. След това разделете тестото на малки топки и разточете леко. Пържете ги в загрято олио до златисто от двете страни. Сервирайте топли със сирене, сладко или мед – каквото обичате най-много.Мекиците са малка магия – за няколко минути стават ароматни и пухкави, а споменът за бабината кухня се връща. И макар да са за "специални случаи“, именно това ги прави още по-ценни.