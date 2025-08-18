ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мел Гибсън възкресява наш актьор
Две десетилетия след премиерата на култовия филм "Страстите Христови“ (2004) режисьорът Мел Гибсън се подготвя да заснеме дългоочакваното продължение, озаглавено "Възкресението на Христос“ (The Resurrection of the Christ). Снимките ще започнат през октомври 2025 г. в прочутата студия "Чинечита“ в Рим, както и в други локации в Южна Италия, включително Матера, Алтамура, Джиноза и Гравина Латерца в Пулия, с възможни сцени и в Малта. Това беше потвърдено от Мануела Качамани, главен изпълнителен директор на "Чинечита“, в интервю за италианския вестник Il Sole 24 Ore.
Филмът ще бъде разделен на два филма, като "Възкресението на Христос: Първа част“ ще излезе в кината на Разпети петък, 26 март 2027 г., а втората част ще последва 40 дни по-късно на Възнесение Господне, 6 май 2027 г. Филмът се разпространява по света от Lionsgate.
"Страстите Христови“, заснет през 2003 г. в Матера и студията "Чинечита“, е един от най-успешните независими филми в историята. С бюджет от 30 милиона долара той генерира над 610 милиона долара приходи по кината в света, превръщайки се в най-касовия независим филм в САЩ до миналата година, когато беше изместен от "Дедпул и Върколак“ (разпространен по-късно от Disney) с 636 милиона долара в САЩ.
"Страстите Христови“ получи номинации за "Оскар“ за най-добър грим, операторско майсторство и оригинална музика. В него участваха българските актьори Христо Живков като апостол Йоан и Христо Шопов като Пилат Понтийски, които допринесоха за автентичността с изпълнения на арамейски и латински език. За съжаление Христо Живков, който се беше преместил в Лос Анджелис в очакване на продължението, почина от рак на панкреаса преди две години. Продуцентите обмислят да възпроизведат образа му чрез CGI технологии, за да му отдадат почит, гласят местните слухове.
През септември 2024 г. Мел Гибсън беше забелязан в Италия, докато проучваше локации в Матера, Пулия и Сицилия. По време на посещението си той се срещна с италианския министър-председател Джорджа Мелони, която публикува в Instagram снимка с надпис "Мел и Мел“, предизвиквайки вълна от коментари сред феновете. Мелони приветства завръщането на Гибсън в Италия, където той е уважаван заради приноса си към киното, католицизма и заради снимките на "Страстите Христови“. Фенове на актьора в Матера и Сицилия споделиха множество селфита с него в социалните мрежи, засилвайки вълнението около проекта.
Сценарият на "Възкресението на Христос“ е дело на Мел Гибсън, неговия брат Донал и Рандал Уолъс ("Смело сърце“). Гибсън описва филма като "киселинно пътешествие“, обхващащо не само възкресението на Исус, но и събития от падането на ангелите до смъртта на последния апостол, включвайки сцени в ада. Сценографията ще бъде поверена на Франческо Фриджери, работил по "Страстите Христови“, за визуална приемственост. Продукцията е на Icon Productions и Lionsgate. На първата компания той е основател, а с вторите има дългогодишно партньорство.
Джим Кавийзъл ще се завърне в ролята на Исус Христос с планирано използване на CGI за подмладяване, подобно на "Ирландецът“. Преговори се водят с Моника Белучи за ролята на Мария Магдалена, а според IMDb Мая Моргенщерн ще повтори ролята си на Дева Мария. Снимките ще се проведат не само в "Чинечита“, но и на локации в Южна Италия и вероятно в Малта, като се очаква снимките да започнат през октомври 2025 г.
Гибсън работи по сценария от 2016 г., преминавайки през шест драфта, за да постигне желаната философска и поетична дълбочина. Той признава, че проектът е "изключително амбициозен“ и не е сигурен дали ще успее да го реализира напълно, но е решен да опита.
"Възкресението на Христос“ обещава да бъде амбициозен и провокативен филм, който ще разшири разказа на "Страстите Христови“ с нестандартен подход и дълбоки философски теми, като двете му части ще се стремят да оставят траен отпечатък върху публиката през 2027 г.
