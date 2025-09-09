Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Мери Бойс Бенд и Община Бургас ви канят на празничен концерт за Първия учебен ден
Автор: Екип Burgas24.bg 13:24Коментари (0)69
©
Мери Бойс Бенд и Община Бургас ви канят на концерта "Отива си лятото, идва есента" на 15 септември 2025 г. (понеделник), от 19:00 ч., на сцената до Флората в Бургас.

Групата се завръща за 15 септември в родния град по покана на кмета на Бургас - Димитър Николов.

Мери споделя: "Всяка година по това време получаваме обаждания от цялата страна да гостуваме на Първия учебен ден. Десетки училища откриват Новата учебна година с любимия рефрен "Отива си лятото, идва есента", а песента ни "Непознати улици" се изпълнява от безброй деца на празника и след това като част от образователната програма по музика... Радваме се, че Бургас дава пример за празнично посрещане на Новата учебна година! Няма нищо по-хубаво от това да изнесем концерт на Първия учебен ден в родния град! Поканихме на своята сцена и училищни групи! Самите ние като деца сме били част от училищни групи. Радваме се, че концертът "Отива си лятото, идва есента" се превръща в традиция! Но тази година в него ще представим още нещо вълнуващо - Първото издание на "Рокендрол класна стая“. То ще бъде посветено на Ози Озбърн. "Рокендрол класна стая“ е образователна инициатива, с която се надявам да гостуваме в множество училища и да съберем много последователи!“.

Очакваме ви на 15 септември, на сцената на поляната до Флората! Започваме в 19:00 ч., казват от Община Бургас.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Той открадна сърцето на Дженифър Анистън, а тя не го крие
12:58 / 09.09.2025
Отнеха отличие на Том Ханкс
12:30 / 09.09.2025
Истината за връзка им излезе наяве
11:59 / 09.09.2025
Хванаха Боби Манекена в измама
10:17 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Конфликт Израел-Газа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Туризъм
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: