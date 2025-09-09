ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Мери Бойс Бенд и Община Бургас ви канят на празничен концерт за Първия учебен ден
Групата се завръща за 15 септември в родния град по покана на кмета на Бургас - Димитър Николов.
Мери споделя: "Всяка година по това време получаваме обаждания от цялата страна да гостуваме на Първия учебен ден. Десетки училища откриват Новата учебна година с любимия рефрен "Отива си лятото, идва есента", а песента ни "Непознати улици" се изпълнява от безброй деца на празника и след това като част от образователната програма по музика... Радваме се, че Бургас дава пример за празнично посрещане на Новата учебна година! Няма нищо по-хубаво от това да изнесем концерт на Първия учебен ден в родния град! Поканихме на своята сцена и училищни групи! Самите ние като деца сме били част от училищни групи. Радваме се, че концертът "Отива си лятото, идва есента" се превръща в традиция! Но тази година в него ще представим още нещо вълнуващо - Първото издание на "Рокендрол класна стая“. То ще бъде посветено на Ози Озбърн. "Рокендрол класна стая“ е образователна инициатива, с която се надявам да гостуваме в множество училища и да съберем много последователи!“.
Очакваме ви на 15 септември, на сцената на поляната до Флората! Започваме в 19:00 ч., казват от Община Бургас.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Той открадна сърцето на Дженифър Анистън, а тя не го крие
12:58 / 09.09.2025
Отнеха отличие на Том Ханкс
12:30 / 09.09.2025
Истината за връзка им излезе наяве
11:59 / 09.09.2025
Хванаха Боби Манекена в измама
10:17 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета