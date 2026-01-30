Мери Бойс Бенд празнува рождения си ден с концерт
©
на 13 февруари 2026 (петък), от 20:00 ч., в София Лайв Клуб.
"Каним ви на романтичен концерт, истинско парти в навечерието на Деня на влюбените – с танци и с любимите песни от всички музикални години, в които една от най-успешните български групи е на сцената и в сърцата ни", казват от групата.
На живо ще прозвучат нови сингли и хитовете от албумите "Непознати улици“, "Само за теб“, "Дългият път към дома“, "Щастливи дни“ и "Продължавай да мечтаеш“.
Още от категорията
/
Пет коледни и новогодишни концерта на Стефан Диомов превземат празничните програми на БНТ и bTV
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Азис говори за сватбата
12:20
Светът на шоубизнеса е разтърсен от нов скандал
11:48 / 29.01.2026
Жената на Брус Уилис: Това е и благословия, и проклятие
11:33 / 29.01.2026
Кичка Бодурова пак се замеси в скандал
10:32 / 29.01.2026
Антония Петрова с нов повод да почерпи
09:09 / 29.01.2026
Стивън Сегал продава имението си край Москва
08:47 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.