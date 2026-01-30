Мери Бойс Бенд става на 31. Групата ще отбележи рождения си ден с концерт:на 13 февруари 2026 (петък), от 20:00 ч., в София Лайв Клуб."Каним ви на романтичен концерт, истинско парти в навечерието на Деня на влюбените – с танци и с любимите песни от всички музикални години, в които една от най-успешните български групи е на сцената и в сърцата ни", казват от групата.На живо ще прозвучат нови сингли и хитовете от албумите "Непознати улици“, "Само за теб“, "Дългият път към дома“, "Щастливи дни“ и "Продължавай да мечтаеш“.