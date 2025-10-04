ЗАРЕЖДАНЕ...
|Месечният хороскоп на 3 зодии обещава много пари
Независимо дали става дума за кариерно израстване или за появата на дългоочаквани шансове, именно тези знаци могат да разчитат на осезаемо подобрение на финансовото си състояние, пише списание Parade.
Везни
Хороскопът за октомври 2025 г. предвещава, че Везните буквално ще привличат късмета като магнит и ще усетят как обстоятелствата се подреждат в тяхна полза. Още на 13 октомври, когато Венера навлезе в техния знак, те ще получават желаното почти без усилия. Възможно е да се отворят нови врати към комфорт и изисканост, както и да се появят хора, готови да ги подкрепят. Правилните делови контакти ще им помогнат да укрепят кариерните си позиции. Особено значимо ще бъде новолунието на 21 октомври, което ще донесе свежи идеи и ще даде тласък на нови проекти, смятани доскоро за нереалистични.
Скорпион
Марс ще прекара октомври в знака на Скорпиона, дарявайки неговите представители с решителност и енергия. Този месец е създаден за активни действия и смели решения, като колкото по-дръзки са те, толкова по-забележим ще бъде резултатът. Финансовите успехи ще дойдат в резултат на инициативност, настоятелност и умението да се поема лидерство. Като се освободят от всичко, което вече няма стойност, Скорпионите ще могат да привлекат наистина важни възможности за просперитет. От 23 октомври ситуацията ще стане още по-благоприятна: нови предложения могат да съвпаднат с отдавнашни амбиции, а дългосрочните проекти ще получат солидна основа.
Риби
За Рибите ключово ще бъде пълнолунието в Овен на 7 октомври, което ще освети паричните въпроси и ще им помогне да намерят отговори там, където преди са виждали само задънени улици. През това време е възможно да преодолеят вътрешни бариери, свързани със самооценката и парите. Новолунието във Везни на 21 октомври пък ще донесе възможност за изгодни контакти и перспективни партньорства. Месецът може да донесе приятни финансови изненади – от повишение на доходите на близък човек до щедро предложение от колеги. В резултат на това вътрешната трансформация на Рибите ще започне да се отразява и на материалната им стабилност.
