Купуваме месо, което в магазина ни изглежда вкусно, сочно и розово, но след два дни в хладилник месото посивява. Дали е безопасно за консумация?Нека първо да уточним, че не винаги сивият цвят на месото означава, че е развалено. Лекото сивеене е често срещано при кайма или месо на парчета, които се допират. То се получава, когато месото е изложено на въздух и е извън защитена атмосфера. При мляно месо често вътрешността на каймата е сива, защото там липсва кислород и това е нормално и безопасно. Ако пържолите са посивели само на повърхността, но миришат нормално, са годни за консумация.Не трябва да консумираме месото, което освен сив цвят, има миризма, наподобяваща амоняк. Също така, ако месото е лепкаво или лигаво е по-добре да го изхвърлите.В магазина избягвайте да купувате месо в подута опаковка. Винаги проверявайте датата на годност и съхранявайте месото при правилна температура, за да избегнете риск от хранително отравяне.Оптималната температура за съхранение на прясно месо в хладилник е между 0 и 4 градуса, което забавя растежа на бактериите. За дългосрочно съхранение във фризер е необходима температура от -18 или по-ниска. Прясното месо обикновено издържа 2-7 дни в хладилник, докато замразеното – от 6 до 12 месеца.