Купуваме месо, което в магазина ни изглежда вкусно, сочно и розово, но след два дни в хладилник месото посивява. Дали е безопасно за консумация? 

Нека първо да уточним, че не винаги сивият цвят на месото означава, че е развалено. Лекото сивеене е често срещано при кайма или месо на парчета, които се допират. То се получава, когато месото е изложено на въздух и е извън защитена атмосфера. При мляно месо често вътрешността на каймата е сива, защото там липсва кислород и това е нормално и безопасно. Ако пържолите са посивели само на повърхността, но миришат нормално, са годни за консумация. 

Не трябва да консумираме месото, което освен сив цвят, има миризма, наподобяваща амоняк. Също така, ако месото е лепкаво или лигаво е по-добре да го изхвърлите.

В магазина избягвайте да купувате месо в подута опаковка. Винаги проверявайте датата на годност и съхранявайте месото при правилна температура, за да избегнете риск от хранително отравяне.  

Оптималната температура за съхранение на прясно месо в хладилник е между 0 и 4 градуса, което забавя растежа на бактериите. За дългосрочно съхранение във фризер е необходима температура от -18 или по-ниска. Прясното месо обикновено издържа 2-7 дни в хладилник, докато замразеното – от 6 до 12 месеца.