Daily Mail, позовавайки се на няколко източника, пише, че бившият състезател вече не е прикован към леглото. Сега той може да седи и да се придвижва из къщата в инвалидна количка с помощта на медицински работници.
Известно, че по-рано медиите съобщаваха, че Михаел може само да лежи и общува с другите хора само с поглед. Въпреки това няколко очевидци заявяват, че това не е така.
"Не може да се заяви със сигурност дали той разбира всичко. Има усещане, че той осъзнава част от това, което се случва около него, но вероятно не всичко“, отбелязва източникът на британския вестник.
Изданито също отбелязва, че бившият състезател не е виждан от момента на инцидента на 29 декември 2013 г. Освен това не са се появявали никакви снимки на Шумахер в тежко състояние, въпреки измамните опити на бивши служители да ги продадат.
Михаел Шумахер вече не е прикован към легло
