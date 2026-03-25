Известната певица Михаела Филева ще направи емоционална изповед в предаването "Животът по действителен случай“ тази събота по bTV. Пред водещата Александра Сърчаджиева тя ще разкрие подробности за личните си битки и пътя към преодоляването на тежки житейски изпитания, информираЗрителите ще научат как след серия от паник атаки се е родил един от последните ѝ проекти – песента "Буря в чаша вода“, и какви са нейните методи за справяне в подобни критични моменти.Михаела ще се върне към първите си години, белязани от домашно насилие в семейството и последвалата раздяла на нейните родители. Изпълнителката ще сподели личния си опит в преодоляването на смъртта на най-близките си хора.Тя ще вдигне завесата и ще разкаже за човека до себе си и за начините, по които двамата избират да "избягат“ от света, когато имат нужда от уединение и спокойствие.