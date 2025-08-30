Новини
Михаела Филева категорична: Сватба все още не се задава на хоризонта
Автор: ИА Фокус 12:25
© NOVA
Михаела Филева е млада жена с таланти, които изглеждат безкрайни. Впечатлява с всичко с което се захване, а скоро ѝ предстои нова голяма стъпка - грандиозен концерт в Зала 1 на НДК. В "Събуди се" певицата сподели има ли време за лято в живота ѝ и какво ново ѝ предстои  в музиката. 

В момента певицата е във Варна - едно от любимите ѝ места по българското Черноморие. Въпреки че времето ѝ край морето изглежда идилично, певицата не крие, че това лято е било едно от най-натоварените в кариерата ѝ. "Но ставам все по-добра в намирането на баланса", признава тя.

Морето ѝ помага да се презареди, макар и за кратко, между натоварените репетиции и подготовка за събитията, които предстоят. "Колкото повече дни имам в морски град, толкова по-добре. Броя си го като време за… хайде да не е почивка, но за балансирано ежедневие".

Звездата откреха и вратата към личния си живот и сподели как нейният годеник Стефан приема факта, че тя е доста заета покрай формесията си. "Мисля, че му е доста лесно да приеме, че никога няма изцяло да си почивам лятото, защото и той е с много динамичен начин на живот. Така че не просто е свикнал – той си е намерил половинката в това отношение“, заяви тя. И подчерта,ч е "сватба все още не се задава на хоризонта". 

"На 22 октомври ми предстои много голямо събитие в Зала 1 на НДК – може би най-грандиозният концерт, който съм правила досега. На сцената ще има симфоничен оркестър с над 60 души, който  ще бъде дирижиран от моя добър приятел Максим Ешкенази", похвали се Филева пред NOVA. 

Тя разкри, че през цялото лято основният ѝ фокус е бил върху подготовката за това събитие. "Вече сме завършили всички оркестрации. Влизаме в репетиции буквално до броени дни – интензивни, всекидневни. Подготвяме абсолютно нови аранжименти на всички песни. Никакви притеснения нямам, че нещо няма да се получи. Обградена съм с невероятен екип, който ми помага да реализирам идеите си много близо до перфектно“. 

Преди концерта в НДК, Михаела ще зарадва почитателите си в Созопол, където ще се качи отново на сцената на фестивала "Аполония" – точно 11 години след първото си участие там.

А на 2 септември ѝ предстои и друго събитие – спектакълът "Ромео и Жулиета“, който ще се играе на сцена до язовир "Копринка“, близо до Стара Загора.

"Лятото още не е приключило“, казва тя с усмивка. "Крадем си лято, винаги и когато искаме“.



Статистика: