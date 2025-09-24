Мила Роберт опитала цигари на 7

© Дъщерята на Ваня Щерева - певицата Мила Роберт запалила своята първа цигара, когато била само на седем години, която всъщност била откраднала от майка си. Това призна самата тя при участието си в подкаст.



"Първата ми цигара бе на седем години - разкри изпълнителката. - Откраднах я от една моя баба. Моята майка пушеше и всички нейни приятели също. Аз много рядко се виждах с нея - два пъти месечно. И там ми се струваше като най-якото място на света, каквото те правят, това е супер! Миризмата на цигари много ме кефеше. Според мен беше заради това, че я свързвам с като си ходя при майка ми. В момента миризмата на цигари ми е отвратителна! Но като дете, това ми миришеше добре. Спомям си отидох на един камък в това село до Своге - Зимевица. На него пра-прабаба ми е криела Васил Левски. Някакъв е специален камък. Така се говори в семейството ми, че там го е криела. И аз на този камък отидох да пуша цигарата. И просто все едно аз съм най-яката. Аз съм голяма работа. Аз съм супер свободна. От тогава имам някакъв афинитет към цигарите. Започна се крадане жестоко на цигари. Не често, нали? Пушач съм от 16-годишна."