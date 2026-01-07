Певицата Мила Роберт продава тениски. "Лейди Свобода" гласи надписът на моделите в черно и бяло. Сред първите симпатизанти, закупили тениска се открои моделката Александра Богданска, пише Телеграф.В оналйн пространството изпълнителката на "Покемон", "Мечка" и "Дай му" сподели цените - от 60 до 80 лева. Меломаните заявиха интерес и подкрепа към бъдещата колекция.