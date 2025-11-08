Миле Китич обясни за проваления концерт в Габрово, за който билетите бяха продадени, а феновете излъгани
© bTV
Минути преди да излезе на сцената в голям нощен клуб в Русе Миле Китич застана пред камерата на bTV. Сръбският изпълнител е категоричен, че не е поемал ангажимент за обявения концерт в Габрово.
"Разбрах тази информация от моята мениджърка Сашка. Някой е пуснал фалшиви билети в продажба. Искам да каза, че това е лъжа. Хората се вслушват в какво ли, така е навсякъде... Например често се случва заради конкуренция клубовете да обявяват участие на един обявява певец, а той изобщо да не отиде. Това е така... малко за реклама, после пускат предварителна продажба на билети, а накрая ги изтеглят. Така е било и тук и заради това аз се извинявам на хората. Това е лъжа и аз на никого не съм обещавал, че ще пея в Габрово. Съжалявам, не съм договарял този концерт", казва Миле Китич.
Миле Китич не отхвърля възможността все пак да организира свой концерт в столицата на хумора и сатирата.
"В Габрово поздравявам всички мои фенове, хората, които ме слушат в Габрово. За съжаление, ето, това се случи, аз не съм виновен, но нека дойдат някъде другаде, или, дай Боже, ще направим някой ден и в Габрово, ако трябва, концерт", сподели певецът.
Миле Китич казва, че повечето му големи концерти в България са били в София. Точно такъв организира на 10 октомври догодина, в зала Арена 8888, заедно с Аца Лукас и Саша Марич.
"Аз не съм много правил големи концерти, извън София, в арената там съм правил три пъти. Работя с клубове из Европа, Германия, Швейцария, Австрия, работя предимно с клубове, обаче сега искам да направя една серия големи, огромни концерти. Така че, имам в Загреб сега, на 22-и ноември, вече целият концерт е разпродаден, сега искат да направим и втора дата. Имаме един голям концерт тук догодина, също и в София, много интересен, ще бъде аз, Аца Лукас и Саша Матич, понеже имаме една обща песен заедно, много добра и ще направим голям концерт", казва още Китич.
Миле Китич казва, че енергията с която излиза на сцената се дължи на добрата спортна форма, която поддържа и заряда от старите хитове, които хората обичат.
А след като един от най-големите му хитове за 10 години вече има над 200 милиона слушания в музикалните платформи, Миле вече прави равносметка.
"Само 50 години на сцената. Само 50 години. Та, аз започнах отдавна да пея, преди половин век. И съм записал 31 албума, над 320 песни. Гледахме, че в Сърбия най-много Шабан е имал, даже по-малко е записал от мен. Около 360 песни съм записал в кариерата си.... Аз мислех, че това отдавна ще спре. Обаче, публиката още ме слуша. А защо? Защото имам стари добри песни от "Южни ветър". Записах 11 албума, 11 CD-та. После малко се промени музиката. Та започнах малко по-модерно, нови песни да правя, да си сътруднича с други изпълнители. И така остана друго нещо. Бог ми е дал, че съм още здрав. Мога добре да пея. Нямам проблеми. Занимавам се със спорт. Играх някога активно футбол. Сега играя тенис от 30 години. И карам ски и така — добре съм", добавя още той.
Миле Китич не пропусна да поздрави и дуетната си партньорка Галена за предстоящия грандиозен концерт "Еуфория" тази вечер в Арена София. И се обърна към нея със специални думи:
"Желая на моята Галена, моята сестра, много, много успех, да бъде голям концерт, да бъде добър концерт, моята Галена ще го направи, моята сестра, чао, да си ми жива и здрава."
Още по темата
/
Коварна болест преобърна живота му пред 7 години, но не го сломи. Говори бавно, но цели 21 езика
15:18
Тя е бляскава и на 54
13:42
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Зуека с нова визия
16:29 / 07.11.2025
Венета Райкова: Ще се върна, когато му дойде времето
15:58 / 07.11.2025
Сестри? Не, майка и дъщеря
15:45 / 07.11.2025
Един от най-обичаните актьори се разхожда с болногледач
12:43 / 07.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.