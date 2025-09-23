Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Милена окончателно спечели дело срещу ЛГБТ
Автор: Екип Burgas24.bg 16:10Коментари (0)82
©
"Това дело на ЛГБТ общността срещу мен с обвинения за дискриминация бе натиск да не смея да изразя личното си мнение. Искаха да ми покажат, че нямам право на мнение, че нямам право на гражданска позиция. Те се навират на хората в лицата, имат самочувствието, защото са финансирани от различни грантове и се опитаха да покажат, че и съдебната система е на тяхна страна, което обаче не е точно така“. Това каза за "България Днес“ рок певицата Милена Славова по повод съдебните процеси срещу нея за дискриминация по признак сексуална ориентация към ЛГБТ общността, които започнаха през 2021 г.

"На първа инстанция аз спечелих делото, на втора инстанция - те, но на трета Върховният административен съд отмени решението на Административен съд София-град и ме оневини по обвиненията за насаждане на омраза“, разказа още рок кралицата.

По нейни думи хората от години търпят провокациите от страна на гей обществата в цяла Европа, но: "Хората не са глупави и имат някакъв праг на търпение. Вижте какво се случва по улиците на Европа - мнозина вече загубиха търпението си, защото търпяха, търпяха, търпяха... Всеки се затваряше в своя си сеят, за да съхрани ценностите си. но те се навират в лицата на хората и превърнаха цяла Европа в един клозет. Западните народи с култура, история, демокрация, към които сме гледали с отворени очи и сме взимали пример от тях и сме искали да бъдем като тях, и като малки сме мечтали да живеем като тях, днес аз не ща да чуя за Европа!“.

Рок певицата разказва, че постоянно получава покани от свои приятели да им гостува в различни държави в Западна Европа, а най-вече от близки във Великобритания. "Какво да правя аз там, то в Лондон вече няма англичани, те от години са избягали на 200 мили от столицата, защото в нея няма живот за белите. само паплач по улиците", разказва Милена.

Преди години, когато тя бе мигрант на Острова, живеела в централен Лондон недалеч от "Хайд парк“. "Днес англичаните са си продали там имотите, които са купени от араби, и като вървиш по улиците - само араби и черни, всички надписи са на арабски върху хубавите сгради, а по улиците се пуши наргиле“, разказва изпълнителката на песента "Ала-бала“.

Милена категорично подкрепя протестите на англичаните, но: "Не само техните, и на германците, и на французите. Европа вече не става за живот. Имам приятели навсякъде и е ад, градовете са превзети от нечовешка напаст".

Певицата разказва, че миналата година била на гости на приятелка е Лондон и отишли с кола на разходка в парк. Когато паркирали, Милена си оставила една торба на седалката, но приятелката я помолила да я прибере в багажника. "Що бе, питам я аз. И тя: .Оставим ли нещо на седалката, ще ми разбият колата. Някой ни наблюдава отнякъде и в момента, в който мръднем, чупи стъклото и граби. Властите нищо не могат да направят А ние все още си държим вратите отворени, а и чат-пат колите“, разказва певицата.



Още по темата: общо новини по темата: 1089
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
предишна страница [ 1/182 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Била е по-хубава, преди да легне под скалпела
15:23 / 23.09.2025
Осъдиха княгиня Калина
14:08 / 23.09.2025
Синът на президентшата - успешен бизнесмен
12:57 / 23.09.2025
Жена спечели 150 хиляди от лотарията. Питала ChatGPT
12:37 / 23.09.2025
Диона съсипа мъжкото достойнство на участник в "Ергенът: Любов в ...
11:00 / 23.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
16:34 / 21.09.2025
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
12:42 / 21.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:47 / 23.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Мигрантски натиск към България
Княгиня Калина катастрофира пияна
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: