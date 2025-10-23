Рок дивата Милена Славова отбеляза 40 години на сцената с грандиозен концерт в зала 1 на НДК – но вместо да говорят за музика, зрителите и до днес не могат да преглътнат скандалната ѝ визия.Певицата, позната с бунтарски дух и безкомпромисно отношение към клишетата, се появи на сцената в миниатюрна черна пола с къдрици, която по-скоро напомняше аксесоар, отколкото дреха. Върху нея – тясно сако, подчертаващо извивките и годините, тежки кубинки и несломимото самочувствие на жена, която не признава ограничения.Залата избухна – част от феновете бурно аплодираха своя идол, а други буквално онемяха от гледката. "Обичам Милена, но това беше прекалено!“, сподели зрителка от първите редове. "Не е нужно да доказваш, че си рокаджийка с такава дължина на полата – на 59 човек трябва да знае къде е мярката“, добави друг посетител.В социалните мрежи коментарите не спряха дни наред. Под постове и снимки от концерта се изсипаха десетки мнения – от "Баба в минижуп!“ до "Милена е вечна и си прави каквото иска – затова я обичаме!“. Някои я упрекнаха в липса на вкус и самопреценка, други я защитиха с аргумента, че "рокът няма възраст и сантиметърът на полата не определя духа“.Междувременно шоуто, озаглавено "40 години Не’ам нерви“, събра истински парад на родния рок – Фънки, Иван Несторов-Амебата, Денис Ризов, Звезди от "Ахат“, Васо Гюров, Васко Кръпката и Искрен Пецов излязоха редом с Милена. В продължение на два часа тя изстреля над 20 от най-емблематичните си парчета – "Така“, "Месо“, "Робърт“, "Охолен живот“, "Отгоре“, "Ад“ и още много, докато публиката скандираше името ѝ.Финалът на вечерта бе колкото взривяващ, толкова и поляризиращ – концертът на Милена се превърна не просто в юбилей, а в урок по неподчинение, който отново доказа, че рокът не се носи, а се живее, пише Intrigi.bg.