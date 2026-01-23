Докато изкуственият интелект поражда опасения за масови съкращения и преструктуриране на пазарите на труда по света, главният изпълнителен директор на Nvidia Corp. Дженсън Хуанг отхвърли дългосрочните песимистични прогнози. По думите му, още сега се наблюдава рязко нарастване на търсенето на квалифицирани професионални работници, особено в строителството и поддръжката на инфраструктура за центрове за данни.В интервю за главния изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк по време на Световния икономически форум в Давос Хуанг заяви, че водопроводчици, електротехници и строителни специалисти могат да достигнат "шестцифрени заплати“ заради масовото изграждане на центрове за данни, необходими за обучение и работа на системи с изкуствен интелект. Според него това ще бъде едно от най-мащабните инфраструктурни начинания в историята, подкрепено от инвестиции за трилиони долари."Виждаме значителен бум в тази област. Заплатите почти са се удвоили“, каза Хуанг. "Всеки трябва да има възможност да си изкарва добре прехраната. Не е необходимо да имате докторска степен по компютърни науки.“Подобна гледна точка изрази и главният изпълнителен директор на Palantir Technologies Алекс Карп, който в Давос похвали работниците с професионално образование и прогнозира, че изкуственият интелект ще създаде повече местни работни места и ще намали нуждата от масова имиграция.Главният изпълнителен директор на CoreWeave Майкъл Интратор също подчерта "физическия аспект“ на AI бума, отбелязвайки нарастващата нужда от водопроводчици, електротехници и дърводелци за центровете за данни.Nvidia, водещ производител на чипове за изкуствен интелект, е сред основните печеливши от тази тенденция. По данни на анализатори, цитирани от Bloomberg, компанията е на път да реализира близо 200 милиарда долара приходи от чипове за центрове за данни през 2025 г. Основните ѝ клиенти остават технологични гиганти като Microsoft, Meta, Amazon и Alphabet, но Nvidia все по-често сключва договори и с по-малки оператори. Общите ангажименти на технологичния сектор за разходи за центрове за данни достигат около 500 милиарда долара през следващите години.В същото време тревогите за "белите якички“ нарастват. Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей предупреди за "кървава баня“ сред служителите на начално ниво, особено в сферата на софтуерното инженерство. Според него изкуственият интелект вече поема задачи, изпълнявани от младши програмисти, а с времето и от по-опитни кадри, което носи риск от висока безработица и непълна заетост.На фона на тези дебати остава и геополитическото напрежение около доставките на чипове за Китай. Nvidia очаква яснота дали и в какви количества ще може да продава свои продукти на китайския пазар. Компанията все още няма право да изнася най-модерните си AI чипове, но може да доставя по-стари модели като H200. Според Bloomberg китайските власти може да разрешат търговския внос на H200 през първото тримесечие на 2026 г., при условие че те не се използват за военни или чувствителни държавни цели. Няколко водещи китайски технологични компании вече са заявили интерес към значителни поръчки.Така, докато част от работните места са застрашени от автоматизация, други – особено в реалната икономика и инфраструктурата – се очертават като новите големи печеливши от революцията на изкуствения интелект.