Милица Гладнишка се забавлява на гърба на Сашо Кадиев
Тя публикува клип, на който се вижда, че е по домашни дрехи, с капитанска шапка на глава, превива се от смях на заснежен балкон и бута леген в снега. Е него е сложила сурвачка, ананас и шоколадови ядки, все едно за закуска, като имитира Сашо Кадиев, който показа, че е неудобно да се яде в басейна, както показват повечето инфлуенсъри.
"Докато Сашо Кадиев е на Малдивите…", първо пише тя, а след това добавя: "Сашо Кадиев, обичаме те, ела си тук".
Катето Евро наля още масло в огъня като написа коментар по видеото:
"Мили, нека си поседи там, че ни къса нервите и на двете!", а Гладнишка ѝ отговори в същия дух: "Хаха, права си, Кате".
Сашо отговори, че му липсва вече.
