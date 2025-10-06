ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Министерска съпруга става водеща в NOVA
Виолета Манчева от години е лице на "България он ер", но вече е подала молба за напускане, за да се премести в по-голямата телевизия, твърдят източници на "Уикенд". Хубавата брюнетка е омъжена за министъра на външните работи от 3 години. Тогава той все още е депутат и шеф на младежката организация на ГЕРБ. Самият Бойко Борисов го подканва да узакони връзката с половинката си, с която са заедно цели 4 години преди сватбата.
"Знаеш, че не понасям беззаконие!", били думите на Борисов, с които кара влюбените да се оженят. Той става кум на младото семейство. Подписването е в Банкя през август 2022-а, а църковният брак е сключен през септември същата година в Троянския манастир.
Само няколко месеца по-късно – в началото на 2023-а, Виолета участва в хитовото кулинарно риалити шоу на Нова тв "Черешката на тортата". Тя води гостите си в Рибарица, където им готви зелеви сарми с дивечова кайма, свински руладини, пълнени с бекон, кисели краставички и чедър, и печени ябълки за десерт. Отзивите на зрителите са много добри. Предстои да разберем как ще я приемат и като водеща на късните новини, а ако всичко върви гладко, един ден може да я видим и като звезда в централната емисия.
Виолета е завършва Първа английска гимназия в София, бакалавър е по журналистика и магистър в програма "Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ в Софийския университет. Кариерата си започва като водеща на прогнозата за времето в "България Он Еър“. После става репортер, за да стигне и до водеща на централна емисия новини. С министър Георг Георгиев имат момиченце – Мариана.
"Дъщеря ни е кръстена на моята майка Мариана. Със съпруга ми държим на традициите и смятаме, че предаването на имена през поколение е нещо специално, носещо магията на времето и силата на рода. Обичаме и уважаваме родителите си и това е най-малкото, което заслужават като подарък от нас", споделя Виолета малко след като се връща на работа от отпуск по майчинство в началото на тази година.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1263
|предишна страница [ 1/211 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Андреа се забърка в нов скандал
09:49 / 06.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана попу...
09:31 / 06.10.2025
Христо Стоичков: Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат
09:26 / 06.10.2025
Меган Маркъл с изненадваща поява на "Седмицата на модата" в Париж...
09:28 / 06.10.2025
Камелия разплака Глория
09:19 / 06.10.2025
Защо огладняваме вечер и кои храни помагат на съня ни?
08:51 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Почина актьорът, изиграл култовата роля на Тано Кариди в "Октопод"
16:46 / 04.10.2025
Доктор Петров напусна "Игри на волята" след зрелищна елиминационна битка
13:53 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета