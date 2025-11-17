Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Дъщерята на министъра на туризма Мирослав Боршош Радина Боршош роди момченце.

Бебето се казва Юлиан.

"Юлиан Томашевич вече е в прегръдките ни. И сме неописуемо щастливи", гласи текстът към публикацията. Актрисата е споделила и снимка на ръчичката на сина си.