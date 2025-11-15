Мира Добрева: Когато той се е появил, навярно е преминала комета
©
Родили сме се в една болница, но когато той се е появил, навярно е преминала комета. Над неговото креватче звездата е засияла по-ярко, подскачала е, като вързана на ластик. Обличала е бляскави театрални костюми, имитирала е гласовете на големите артисти, разпръсквала е своите искри.
Затова, когато проходил, той не вървял, той светел. После улиците на Златоград станаха твърде тесни за него. Гласът му - твърде мощен. Мечтите - твърде големи. И в един момент градчето спря да го побира. Грабнаха го светлините на сцената. Всички разбрахме, че той не просто ще успее. Той ще покори сцената, защото е предназначен за нея.
Приятелите му винаги ще помнят дънките “Rifle", филиите с лютеница на баба му Лика, импровизираната сцена от две дървени щайги в задния двор на къщата му в Златоград. Ще помнят трепета на малкото момченце. Трепет от копнеж.
Снощи Звездата се появи сред препълнената Зала 1 на НДК. Камери, цветя, ръкопляскания… всеки се опитваше да го докосне до себе си. Да го остави в душата си, да го съхрани в спомените си. Но аз знам, че славата не го заслепи. Той си остава същият, не се възгордя, никого не нарани, не подмина човек в нужда.
Гледам го и сълзите ми се стичат от гордост и възхищение.
Знам, че кометата не е била случайност. Била е предупреждение: Ще се роди явление.
Виктор Калев.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Пет вида съдове, които никога не трябва да се използват върху стъклокерамичните плотове – и с какво да ги замените
15.11
Честито на Руслан Мъйнов
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Деци Цонева претърпя сериозен инцидент
20:08 / 15.11.2025
Христо Пъдев се подигра със Сашо Кадиев
20:08 / 15.11.2025
Започва най-новият хитов български сериал, направен по бестселър
11:41 / 15.11.2025
Честито на Руслан Мъйнов
11:40 / 15.11.2025
Събота и то каква за някои зодии
08:51 / 15.11.2025
Волейболен шампион направи фурор в "Стани богат"
20:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.