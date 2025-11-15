Телевизионната водеща Мира Добрева не спести суперлативите си по отношение на актьора Виктор Калев. Тя сподели своето отношение към него във фесйбук:Родили сме се в една болница, но когато той се е появил, навярно е преминала комета. Над неговото креватче звездата е засияла по-ярко, подскачала е, като вързана на ластик. Обличала е бляскави театрални костюми, имитирала е гласовете на големите артисти, разпръсквала е своите искри.Затова, когато проходил, той не вървял, той светел. После улиците на Златоград станаха твърде тесни за него. Гласът му - твърде мощен. Мечтите - твърде големи. И в един момент градчето спря да го побира. Грабнаха го светлините на сцената. Всички разбрахме, че той не просто ще успее. Той ще покори сцената, защото е предназначен за нея.Приятелите му винаги ще помнят дънките “Rifle", филиите с лютеница на баба му Лика, импровизираната сцена от две дървени щайги в задния двор на къщата му в Златоград. Ще помнят трепета на малкото момченце. Трепет от копнеж.Снощи Звездата се появи сред препълнената Зала 1 на НДК. Камери, цветя, ръкопляскания… всеки се опитваше да го докосне до себе си. Да го остави в душата си, да го съхрани в спомените си. Но аз знам, че славата не го заслепи. Той си остава същият, не се възгордя, никого не нарани, не подмина човек в нужда.Гледам го и сълзите ми се стичат от гордост и възхищение.Знам, че кометата не е била случайност. Била е предупреждение: Ще се роди явление.Виктор Калев.