Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Автор: Екип Burgas24.bg 10:30Коментари (0)6
©
През 1997 година Мира Добрева е репортерка в Нова телевизия, когато Българската народна банка представя новата, 50 000-левова банкнота. На пресконференцията някой решава тя да я държи за снимка, която ще остане за вечни времена.

"Животът ѝ бе твърде кратък“, спомня си Добрева. Банкнотата остава в обращение само до декември 1999 г., когато настъпва деноминацията на българския лев.

От 5 юли 1999 година новата валута заменя старата: "От днес 1000 стари лева стават 1 нов лев“, съобщава Добрева като вече водеща на новините по БНТ.

След това историята помни измамите, фалшивите пари и дългите опашки пред обменните бюра.

"Това е историята на тази снимка и на момичето с мечти, които никога не включваха пари“, споделя още Мира Добрева в свой пост в социалните мрежи.








