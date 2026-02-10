Мис Силикон на улицата по пижама и пантофи, но с диамант
Блондинката излезе от входа на жилището си, наметната с черен халат, облечена в плюшена розова пижама и обута в домашни пантофи, и се отправи към близък магазин за цигари и кафе.
След кратък престой вътре тя излезе с празни ръце и се насочи към съседен магазин. Там се заоглежда известно време, сякаш търсеше нещо, но накрая си купи две кафета и бързо се изниза.
Без грим, без прическа и без официален тоалет – но с диамант, който блестеше ослепително. Огромният камък на пръста ѝ не остана незабелязан дори и от разстояние, а Бети замяташе косата си с ръката с пръстена на няколко пъти, като го оглеждаше. Часове по-късно миската сподели снимка в социалните мрежи, като обясни на феновете си, че машината ѝ за кафе не работи и затова се е наложило да си купува от съседния магазин. "Случайно“ обаче кадърът беше фокусиран върху ръката ѝ, положена върху кухненския плот – и, разбира се, върху внушителния пръстен.
Коментарите не закъсняха, а най-често задаваният въпрос беше дали това е годежен пръстен. "Може и да съм се сгодила“, написа с усмивка Бети, без да дава повече подробности. Направи впечатление обаче, че диамантът е поставен на средния пръст, което накара част от последователите ѝ да предположат, че става дума не за годеж, а просто за изключително скъп подарък. Скъп със сигурност, защото в нета приятелки на Бети предположиха, че става дума за бижу за поне 200–250 хиляди.
"Прилича на годежния пръстен на холивудска актриса“, написа една от тях. Каквато и да е истината, Мис Силикон със сигурност знае как да бъде в центъра на вниманието… дори по пижама.
