След месеци на спекулации, че бракът им е разклатен, Мишел Обама най-сетне внесе яснота относно отношенията си с Барак. В скорошен подкаст бившата Първа дама на САЩ заяви с гордост, че съпругът й "обича всеки сантиметър" от нея."Харесвам се напълно. Обичам всичко по себе си", подчерта Мишел. "Харесвам височината си и се радвам, че съпругът ми няма нищо против да сме на едно ниво. Не се дразни, когато нося високи обувки. Напротив, той обича всеки сантиметър от мен."Коментарът за личния им живот идва на фона на вълната от слухове за развод, която се появи по-рано тази година. Спекулациите се засилиха, след като Мишел не присъства на погребението на бившия президент Джими Картър, докато съпругите на останалите бивши държавни глави придружиха мъжете си.Родената в Чикаго Мишел породи още повече любопитство, когато отсъства и от церемонията по встъпването в длъжност на Доналд Тръмп.Към натрупаните интерпретации за връзката им се прибави и широко обсъжданото й изказване от 2022 г.: "Хората си мислят, че съм злобна, като казвам това, но имаше десет години, в които не можех да понасям съпруга си."По-късно тя поясни, че подобни периоди са нормални за едно дългогодишно партньорство. "Женени сме от тридесет години и ще бъдем заедно завинаги", каза Мишел и добави, че двамата продължават да поддържат близостта си чрез редовни срещи, като най-любимото им занимание е да излизат на вечеря."Работим от вкъщи и е наистина специално, когато останем само двамата", сподели тя, цитира dir.bg.