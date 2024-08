Мишел Пфайфър с нова роля

© След премиерата си през 2018 г. Yellowstone бързо се превърна в едни от най-популярните драматични сериали. През 2022 г. обаче, по средата на снимките на петия сезон, продукцията направи продължителна пауза. Забавянето продължи повече от година, което породи и много спекулации. В крайна сметка Кевин Костнър потвърди, че напуска сериала.



Въпреки оттеглянето на актьора и дългото отлагане, работата по Yellowstone продължи, като последните епизоди се очаква да излязат през ноември. Когато обаче краят на сериала бе официално обявен миналата година, стана ясно, че се разработват още два спиноф сериала. Единият е предистория, в която действието се развива през 1944 г., а другият е продължение, което последва събитията след Yellowstone.



Работното заглавие на продължението бе "2024", но сега разбираме, че официалното ще бъде The Madison. Освен това вече се знае и коя е актрисата, избрана за главната роля. Това е Мишел Пфайфър, която ще бъде и изпълнителен продуцент на новия сериал от франчайза, създаден от Тейлър Шеридан, пише The Hollywood Reporter, цитиран от lifestyle.bg.



Макар че няма подробности около сюжета на The Madison, това, което знаем е, че засяга скръбта и човешките взаимоотношения на семейство от Ню Йорк в долината на река Медисън в централна Монтана. Колкото до избора на Мишел Пфайфър за главната роля в сериала, съизпълнителният директор на Paramount Global и президент и главен изпълнителен директор на Showtime & MTV Entertainment Studios Крис Маккарти споделя, че актрисата е "забележителен талант, който вдъхва на всяка роля емоционална дълбочина, автентичност и изящество" и е "перфектна за главната роля в най-новата глава от вселената на Yellowstone".



Трикратно номинираната за Оскар актриса е най-новото попълнение към звездния състав от вселената на сериала. Харисън Форд и Хелън Мирън са в главните роли в предисторията "1923", която в момента е в процес на заснемане на втория си и последен сезон.



Преди време се появиха твърдения, че в The Madison може и да се присъедини Матю Макконъхи, но до финализиране на сделка за участието му явно така и не се е стигнало. Когато бе обявен за първи път, сериалът беше описан като продължение на поредицата, което ще се развива след събитията в Yellowstone и ще проследи персонажите от семейство Дътън, които освен с вече познати герои, ще се срещнат и с нови лица и места.