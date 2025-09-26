Новини
Мишо Белчев с прекрасна сватба на сина си
Автор: Екип Burgas24.bg 12:38
Братя Аргирови бяха подарък изненада от големия Михаил Белчев за сватбата на сина му Константин.

Прочутите близнаци Благовест и Светослав се появиха два часа след началото на сватбеното тържество, за да изпълнят хитовете "Залез“ (по стихове на свекъра) и "Как си ти“. 

Самият Мишо изпя знаковия си хит "Не остарявай, любов“ като първи сватбен танц, а неговият дългогодишен приятел Хайгашод Агасян зарадва гостите в дует с Джина Иванова от "Трамвай № 5“.

В музикалната програма се включи и режисьорът Милко Стоянов, който пристигна от Германия заедно с братовчедката на свекървата Криси Белчева – Мадлена. Светският пиар и продуцент Евгени Минчев откри поздравителната част със стиховете на поета "Белчевият род го има, други да му мислят“ и изпълни хита, пак по негови рими, "По първи петли“.

Лордът дари младоженците и със своя картина на два гълъба, като издаде, че това са именно Кристина и Мишо. Сред гостите на тържеството бяха още "бащата“ на култовото детско шоу "Като лъвовете“ Ники Априлов, вицеадмирал Митко Петев в бяла униформа, дует "Ритон“ и Наско от БГ радио. 

 

Още по обяд Кристина и Константин Белчеви бяха провъзгласени за съпруг и съпруга от кмета на София Васил Терзиев. След това бе църковният брак, а в късния следобед започна и почерпката в елитен ресторант.

 

Сред подаръците забелязахме две икони и картина на художника Валентин Узунов. Сватбеното пътешествие предстои и ще съвпадне с 30-годишния юбилей на младоженеца на 12 октомври.

Все още дестинацията не е ясна, дори за кумовете Надя и Васил Панчеви. "Много сме доволни от цялата сватба – получи се точно както си я представяхме. И двата ритуала минаха добре, без да са отегчително дълги. Обстановката в ресторанта беше с есенен декор. Беше много романтично, за което допринесе и трио флейта, контрабас и цигулка с изпълнения на най-прочутите евъргрийни“, разказа пред "Телеграф“ свекървата Кристина Белчева.



