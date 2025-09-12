Новини
Мишо Белчев стяга незабравима сватба
Автор: Екип Burgas24.bg 08:50
Кметът на София Васил Терзиев ще бракосъчетае лично наследника на легендарния ни бард Михаил Белчев – Константин.

Сватбата е насрочена за 23 септември в сградата на Столична община, тъй като поетът, певец и режисьор е почетен гражданин на София. Веднага след това е венчавката в църквата "Света София“ и тържеството в любим ресторант.

Младоженците са заедно от 11 г., а женихът става на 30 г. на 12 октомври, затова решили да се оженят преди юбилея. Булката е дъщеря на покойния поет Валентин Пламенов, приятел на Мишо Белчев от младежките години, и покрай тях наследниците им се познават от деца. 

"И тя като мен се казва Кристина и ще вземе нашата фамилия, та ще имаме още една Кристина Белчева“, радва се свекървата. Булката е завършила право, но започнала работа като дентален асистент в клиника за поставяне на зъбни импланти и много й харесало. "Дядо й е един от основателите на стоматологичния факултет, така че не е изненада“, добавя Белчева. Булчинската рокля е шита по поръчка по модел, който си е харесала. Костюмът на младоженеца пък е донесен от Берлин, където гостували на приятели – атрактивен, дизайнерски, от световна марка, в преливащи цветове.

Кумове на младото семейство ще са Надя и Васил Панчеви, а Белчеви са поканили 70 гости на тържеството. Специално място са отредили на Катя и Здравко от дует "Ритон“, тъй като те са първите, видели младоженеца в родилния дом, донесли са му първата играчка и са останали силно свързани с него до ден днешен. 

"Менюто е много хубаво, ястията са на пещ, питиетата също са отлични – Косьо много държи, той е естет. Декорацията е есенна, тъй като е любим месец и на двамата – месец на плодородието в жълто-оранжеви нюанси. За медения месец ще пътуват, има няколко идеи, но още не са решили къде точно. Те искаха сега да е подписването, а сватбата да е морска следващото лято, но Мишо държеше веднага да е църковният брак. Първият сватбен танц ще е "Не остарявай, любов“, издаде пред "Телеграф“ Криси Белчева. Младоженците са си купили халките от Рим, като изненадали Мишо, като снимали неговите мемоари "Ти ме повика, живот“ пред култовия фонтан Ди Треви. "Оттам започна сватбата. Донесоха му броеница от Ватикана, въобще много го глезят“, допълни още свекървата.



