ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Миски се хванаха за косите заради конкурс
Първоначално двете се разбрали заедно да го организират, но после втората решила да действа самосиндикално.
"Една вечер ме засипа с обиди и ми заяви, че ще подаде молбата за патентоване на "Мис Самоков“ сама. Оказа се, че и двете сме ги подали в един и същи ден, но моята е в категория за организиране на конкурс, а нейната – за преводачески и хронометрични услуги. Затова няма право да прави конкурс“, обясни пред "Телеграф“ Мадлена Иванова.
Тя е уведомила за това колежката си чрез адвокати, но въпреки това Дамянова все пак е направила "Мис Самоков“.
"Месеци използва моето име, за да си набере кандидатки и в последния момент промени името на конкурса - "Мис България Самоков“ и "Мисис България Самоков“. Понеже познавам кмета Ангел Джоргов, му звъннах и му обясних ситуацията – той каза, че не иска да участва в незаконни неща и ще провери за какво става дума, но после спря да си вдига телефона“, добави Иванова.
От социалните мрежи става ясно, че Габриела Сичанова е обявена за "Мис Самоков“ и на една от снимките е с Джоргов.
"Кметът се е подвел да отиде, но нивото е много аматьорско. Обадиха ми се, че е имало само пет кандидатки и всичките са били наградени. Спечелилата е дъщеря на приятелка на Ива Дамянова, а победителката за "Мисис“ е нейната лична фризьорка. Много ме дразни, че заблуждава хората. През ноември ще организирам моя конкурс "Мис Самоков“, за да видят разликата и как се прави професионално“, каза още Мадлена.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1300
|предишна страница [ 1/217 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие"
16:49 / 07.10.2025
Възход и падение на победителите от Big Brother
13:33 / 07.10.2025
Джордж Клуни: Беше еднократен глупав момент, нищо повече
11:47 / 07.10.2025
Известна актриса разказа подробности за насилието, което е прежив...
11:52 / 07.10.2025
Пи Диди е поискал помилване от Тръмп
11:49 / 07.10.2025
Идва златно време за тези зодии
10:56 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета