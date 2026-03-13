Мистерията е разкрита: Идентифицираха човека зад псевдонима Банкси
Разследването на Ройтерс е започнало, след като в края на 2022 г. в Украйна са се появили стенописи на Банкси, включително един в разрушеното село Горенка в Бучинския район, недалеч от Киев.
Свидетели описали двама маскирани мъже и трети, немаскиран мъж с една ръка и две протези на краката. Те пристигнали с линейка и нарисували една от творбите. По-късно Ройтерс свърза този мъж с фотографа Джайлс Дюлей, чиято благотворителна организация работи в Украйна.
Банкси, чиято самоличност остава неизвестна, обяви новата си творба, като публикува нейна снимка в Instagram в понеделник следобед
Ключово доказателство според Ройтерс е ръкописно признание, свързано с дело за вандализъм от 2000 г. в Ню Йорк, когато мъж е арестуван за повреждане на билборд на модния дизайнер Марк Джейкъбс. Съдебните и полицейските документи идентифицират този човек като Робин Гънингъм.
Агенцията посочва, че това потвърждава подозрения, изказани още през 2008 г. от британски медии. Според Ройтерс Гънингъм по-късно е сменил името си – вероятно на Дейвид Джоунс, което може да обясни защо изчезва от публичните регистри. По данни на агенцията мъж с това име е влязъл в Украйна през октомври 2022 г.
В същия ден в страната е пристигнал и Робърт дел Наджа от групата Massive Attack – друга фигура, за която отдавна се носят слухове, че е Банкси. Според разследването музикантът вероятно е придружавал художника по време на създаването на стенописите.
В доклада се посочва, че анонимността на Банкси, първоначално средство за избягване на полицията, с времето се е превърнала в ключова част от неговата мистичност и пазарна стойност. Адвокатът на художника призова Ройтерс да не публикува информацията, позовавайки се на съображения за поверителност и сигурност, докато компанията на Банкси – Pest Control, отказа коментар.
Ройтерс обаче заяви, че публикацията е оправдана, тъй като Банкси се е превърнал във влиятелна културна и политическа фигура, а анонимността му е съзнателна част от публичния му образ.
Мария Силвестър помага на дете, което продава любимите си играчки, за да събира средства за лечението си
12.03
Изложбите "Природа. Лов. Риболов" и "Цветна пролет" откриват прол...
16:25 / 13.03.2026
Филми, отличени на фестивала в Кан, гледаме на "София Филм Фест н...
16:14 / 13.03.2026
Разделиха се
15:20 / 13.03.2026
Ще вдигат сватба
13:00 / 13.03.2026
Астролог: Коридорът на затъмненията е изключително важен. Войната...
11:10 / 13.03.2026
Борисов за раздялата с Бориславова: Може би щяхме да имаме деца, ...
10:26 / 13.03.2026
