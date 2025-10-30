Актьорът и телевизионен водещ Митко Павлов публикува гневен пост.Във Facebook Павлов написа:Абе, верно ли вчера видях публично да се разпространяват клипчета, в които някакви кретени ходят и крещят кой е гей и кой не е. И зарад сексуална ориентация се случват престъпления.Абе, дебили, да ви хрумва, че преди да има значение дали някой е гей или не, той е насилник, наркопласьор, извратеняк, продавач на оръжие, рецидивист и така нататък.За чий се демонизира нещо и се насажда хомофобия. Какво значение има дали някой спи с жена или мъж, ако е насилник ? Честно.Аз съм хетеро и как ще ме наречете, ако бях в същата ситуация ? Или вие сте по-хетеро от мен и затова трябва да лепите етикети. Аре вижте къде живеете бе, какво значение има кой е гей и кой не е, навън умират хора по улиците, бутнати от коли и липса на лекари и линейки, за деца се събират капачки, за да може да се вдигат заплати на администрация, която вече е колкото населението на Пазарджик, крадат ни безогледно ежедневно.И вие излезнахте от зоната си на комфорт за да отидете и да кажете на някой, че е "гей". Щот ние сме по-хетеро от него, така ли?